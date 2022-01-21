華懋基金理事：龔仁心說是捐款就是捐款

基金赤字曾逾4000萬

原告為林義雄，被告為華懋慈善基金有限公司（下稱基金）。負責財政的陳鑑波稱，基金失去來自華懋集團的收入後，尚有捐款。原告方讀出基金2008年負債表，稱基金資不抵債、入不敷支，赤字愈滾愈大至逾4000萬元，並要花費打官司，陳同意審計師評估基金不能持續經營。

不知借款細節 「錢到先知」

原告方稱當時帳目難再借低息貸款，陳稱商業公司不能借低息貸款，但基金屬慈善機構，而且債項不一定要還款。陳認為訴訟仍要繼續，但他從沒代表基金借款或籌款，是時任主席龔仁心和時任理事梁榮江借款，而陳並不得悉細節，他「錢到先知」。

無法查龔說法 沒理由懷疑

陳鑑波表示，基金入數需要文件證明，若沒註明收入性質，他都會以電郵向龔仁心查詢並記錄，如沒列作捐款就應該是借款。陳同意原告方所指，龔仁心說捐款就是捐款，陳無法查證也沒理由懷疑。陳說，紀錄並無口頭協議的借貸，相關借貸是有書面合約，不過他已將文件交予基金。他又否認擔心他負責的帳目會被調查，惹來麻煩而一度指不出庭作證，陳解釋因為沒有時間。案件押後1月27日結案陳辭。

【案件編號：HCA 764/15】