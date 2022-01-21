倡輸入內地家傭 謝偉俊：五光十色

稱利與長者溝通 議案獲通過

謝偉俊表示，長者英語水平有限，認為引入內地家傭有利溝通；並稱中央想提升港澳地區的普通話水平，在政治正確下，轉為聘請內地傭工更符合「國情」。謝偉俊提出的修正案獲通過，法律界林新強、地區直選林素蔚、張欣宇和楊永杰4名議員投反對票；工聯會、自由黨和部分獨立議員投棄權。而經謝偉俊、自由黨李鎮強和民建聯顏汶羽修訂的原議案亦在分組點票獲通過。

支持謝偉俊修訂的經民聯梁美芬發言時表示，「求人不如求己」，香港應研究釋放家庭勞動力。選委界議員管浩鳴稱應引入競爭，讓外傭知道自己不是「天之驕子」。

勞處：暫無意改外傭入境安排

勞福局長羅致光回應稱，政府積極開拓新外傭來源地，但現時輸入家庭傭工的入境安排，並不適用於內地、澳門或台灣的中國居民，以及阿富汗、古巴、老撾等國民，基於入境管制、保安、社會，以至家庭等方面的考慮，政府暫無計劃改變。他表示，由於疫情等原因，來港外傭減少，外傭供不應求突顯外傭「跳工」的問題，勞工處和入境處對此非常關注，定必嚴肅處理。

羅又稱，勞工處正加強打擊涉嫌教唆外傭「跳工」的職業介紹所，過去5年已拒絕向44間職業介紹所發牌，理由包括持牌人因濫收求職者佣金而被定罪等。