《晴朗》主持提「支那」 通訊局向商台發勸喻

「支那人樣」形容外國人定型東方人

《在晴朗的一天出發》前年9月10日早晨的節目中，3名主持討論美國著名節目主持康納（Conan O’Brien）的某集晚間清談節目，康納與現場的「紙板人像觀眾」互動，稱香港特首林鄭月娥紙板人像的表情「像要判人死刑」。《晴朗》3名主持就外國人對東方人外貌特徵的觀感發表意見，過程中兩人使用「中國人」、「香港人」、「東方面孔」等字眼，其餘一名主持補充以「支那人樣」形容對東方人樣貌的定型觀感。通訊局事後收到兩名公眾人士投訴節目使用令人反感的用語。

通訊局稱根據《電台業務守則-節目標準》，持牌人應避免在沒有需要下引起聽眾反感，亦不得在節目內加入可能導致任何人士或群體基於民族、國籍、種族等原因而遭憎恨或畏懼或受污衊或侮辱的材料。

無證據因種族國籍污衊

通訊局審議投訴後認為投訴成立，決定向商台發出勸喻。局方解釋，對一般人而言，使用「支那人樣」該詞令人反感，節目中用該詞非必要和非節目所需，主持沒謹慎避用明顯會令聽眾反感的用語，但主持在言談間順帶使用該詞，並有補充說將外貌定型足以構成歧視，故無充分證據顯示主持有意基於民族、國籍或種族原因污衊任何人士或群體。