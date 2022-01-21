身攜海綿彈殼男子囚3月 官：控罪嚴重

被告鄭偉成（現時35歲），現為建築工人。他於2015年「光復元朗」示威期間攜帶一支辣椒油噴劑，經審訊翌年被裁定一項「在公眾地方管有攻擊武器」罪成，判囚6個月。鄭另涉蠔涌爆炸案，2017年被裁定一項串謀製造炸藥罪及一項管有炸藥罪成，判囚2年10個月。

辯方求情時稱，被告同意社會服務令報告，並願意接受更高時數，雖然被告有同類案底，但扣減還押日子後，早於2018年出獄。被告只是無知下犯案，已改過自新。

官：無證據涉非法用途

對公眾安全影響不大

裁判官鍾明新判刑時指控罪嚴重，須判以阻嚇刑罰。他稱雖然無證據顯示被告意圖使用涉案彈殼作非法用途，但就本案而言，緩刑、罰款不足以反映嚴重性，且判處社會服務令僅適用初犯及有悔意的被告。

鍾官考慮被告經審訊後定罪，沒有悔意且非初犯，但涉案物品已使用，對公眾安全影響不大，終判囚3個月。

根據案情，2019年8月5日凌晨，有示威者包圍觀塘警署及投擲雜物。當晚被告身穿反光衣背心，站在馬路的安全島時被警員截停，遭搜出兩粒已發射的海綿彈殼。被告警誡下稱「我冇參加非法集結，嗰兩粒海綿彈執番嚟」。審訊期間，被告在庭上供稱打算把海綿彈殼交予警方，不獲鍾官接納。

【案件編號：KTCC 1233/21】

（反修例風暴）