旅議會前主席合謀定價 旗下旅社罰417萬

競委會入稟 胡兆英面臨失董事資格

申請人為競委會；3名合作答辯人為錦倫、其董事總經理胡兆英及德厚投資有限公司（下稱德厚）；3名答辯人為Harbour Plaza 8 Degrees Limited、海逸酒店管理有限公司、擁有及經營恆豐酒店的Prudential Hotel (BVI) Limited（見表）。

根據入稟狀，錦倫1993年起透過多間酒店的大堂售票櫃枱向酒店客人銷售旅遊景點及交通門票。2015年，初創Tink Labs Limited（下稱Tink Labs）開始透過酒店客房內的智能手機handy出售同樣門票，包括迪士尼樂園、昂坪360纜車及機場快線等，成為錦倫的競爭對手，當時兩間公司透過9個酒店集團旗下酒店出售門票，包括8度海逸酒店、恆豐酒店、金域假日酒店、海景嘉福洲際酒店及馬哥孛羅香港酒店等。

派員着酒店要求對手調整價格 曾晤多間酒店代表

2016年3月，胡兆英發現Tink Labs在部分酒店出售錦倫沒提供的觀光團和折扣價的主題公園門票，遂派員向有關酒店投訴Tink Labs令錦倫及酒店蒙受損失；同年5月胡兆英再派員發電郵予有關酒店，投訴Tink Labs賣非公價門票，並指明有酒店已應錦倫要求移除Tink Labs的銷售服務。

胡兆英其後透過不同渠道着酒店要求Tink Labs調整價格，包括與多間酒店代表會面等，終令Tink Labs上調價格。入稟狀稱，涉事酒店擔當「促成者」，在錦倫及Tink Labs之間傳達定價資料，協助落實合謀定價，違反《競爭條例》「第一行為守則」。

胡兆英現時為旅遊業監管局成員。

競委會昨日發新聞稿稱，競委會去年2月向曾為「促成者」的6個酒店集團及1個旅遊櫃枱營辦商發出違章通知書，上述企業接納了通知書作為解決方法，並在調查初期與競委會合作，承諾遵守通知書的規定。其後錦倫、胡兆英和德厚均與競委會達成合作協議，終止其反競爭行為。

競委：本案顯及早與會方合作好處

競委會行政總裁畢仲明稱，本案是競委會首次因應案件性質及案情，運用《競爭條例》下不同執法工具及補救方式，有效及合乎比例地解決競爭問題，展現「及早與競委會合作的好處」，合謀者應盡快與競委會合作，爭取較寬鬆的處理。

翻查本報報道，Tink Labs創辦人郭頌賢為「90後」，2012年創立Tink Labs，2014年首創結合酒店客房電話功能的3G智能手機handy，引來大批酒店合作，於客房放置手機讓住客使用。入稟狀披露，其公司2019年已停運。

【案件編號：CTEA 1/22】

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