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【Emily】張欣宇被指聘「港獨分子」 楊振謙：曾經迷失

【明報專訊】網媒「思考HK」近日刊登文章，全國港澳研究會會員陳凱文點名質疑新界北立法會議員張欣宇請「港獨分子任議助」，所指嘅係曾多次投稿《熱血時報》嘅楊振謙，指楊嘅文章可見其鮮明「反共」立場，並指同名同姓嘅人於2019年喺facebook貼「光時」字句。

張：要引導佢哋回正軌

張欣宇同楊振謙噚日先後喺facebook回應，張欣宇話，楊讀書時曾喺港鐵兼職車站助理，兩人因此認識，指楊確實曾經偏激過，但認為面對唔少年輕人思想出現偏差，要改變就應該身體力行地接觸、影響佢哋，引導佢哋重回正軌。

張欣宇話楊嘅「往跡（績）」再被拎出嚟，本來都係佢要經歷同面對嘅人生一課，但反問，作為社會嘅中堅力量，尤其係管治體系一員，「是徹底放棄他們，還是努力去幫助他們，幫助他們回到去一條建設城市的正軌？」張欣宇表示會選擇後者。佢同Emily講，諗咗一輪決定回應比較好，仲話楊振謙投稿時只得15、16歲，唔認同因為一個人過去有「污點」，就要放棄佢。

同名同姓者年前fb貼「光時」

返工3星期嘅楊振謙回應時先道歉，自言曾經迷失，發表過錯誤言論，但明白每個人要為自己行為付出代價。楊稱幫張助選期間，開始理解敵意同偏激唔能夠令社會更進一步，經歷近年動盪，佢明白香港係中國一個地方行政區，而作為年輕人，佢無疑對香港好多現狀失望，但話張欣宇所屬嘅「新方向」鼓舞咗佢，認為未來可唔可以變好就取決於自己。

相關字詞﹕楊振謙 張欣宇

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