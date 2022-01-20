楊潤雄：各科滲中華文化

自由黨選委會界別議員李鎮強昨向楊潤雄書面質詢，有何新措施提升學生對中國文化的興趣及國民身分認同；會否讓學前兒童多看中國寓言故事、多聽中國兒歌等以培養他們對中國文化的興趣。

體育學民族舞 視藝學中國藝術

楊潤雄稱，去年推出的《架構》提出協助學生從小正確認識國家歷史、尊重國家象徵和標誌、認識《憲法》和《基本法》的重要等；《架構》亦向學校提供指引和示例，透過相關學科及全方位學習活動，讓學生整全及有系統地學中史及中華文化。

他又稱，認識中華文化及建立國民身分認同一直是幼稚園教育課程的學習目的；配合幼兒發展和學習特質，幼稚園採取生活主題將中華文化學習元素融入綜合學習活動，例如有教師讓幼兒製作傳統戲曲臉譜、剪紙、水墨畫等。