港聞

港聞二

楊潤雄：各科滲中華文化

【明報專訊】當局近年強調加強學生國民身分認同。教育局長楊潤雄昨回覆議員提問稱，現行學校課程已涵蓋中華文化和國民身分的學習元素，舉例高中公民與社會發展科「讓學生全面和準確地認識國情」、體育科學習中華民族舞蹈及風俗、視藝科課程包括評賞和創作中國藝術等；當局去年亦推出《價值觀教育課程架構》（試行版），強調學校應從小加強學生的國家觀念。楊稱當局持續更新課程指引、安排教師培訓課程等，讓師生全方位認識國情。

自由黨選委會界別議員李鎮強昨向楊潤雄書面質詢，有何新措施提升學生對中國文化的興趣及國民身分認同；會否讓學前兒童多看中國寓言故事、多聽中國兒歌等以培養他們對中國文化的興趣。

體育學民族舞 視藝學中國藝術

楊潤雄稱，去年推出的《架構》提出協助學生從小正確認識國家歷史、尊重國家象徵和標誌、認識《憲法》和《基本法》的重要等；《架構》亦向學校提供指引和示例，透過相關學科及全方位學習活動，讓學生整全及有系統地學中史及中華文化。

他又稱，認識中華文化及建立國民身分認同一直是幼稚園教育課程的學習目的；配合幼兒發展和學習特質，幼稚園採取生活主題將中華文化學習元素融入綜合學習活動，例如有教師讓幼兒製作傳統戲曲臉譜、剪紙、水墨畫等。

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