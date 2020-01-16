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大灣區GBA專題：廣州推11項惠企措施挺RCEP

【明報專訊】《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）生效已大半個月，據廣州海關統計，截至周二（18日）已簽發優惠原產地證書177份，貨值約6091.3萬元（人民幣，下同）。為進一步促進廣州與RCEP成員國的外貿往來，廣州市貿促會制定《推動RCEP高質量實施行動方案》，推出11項惠企措施。包括推進廣州汽車、電單車、家居家電、消費品四大產業聯盟合作「走出去」，進一步吸納中小企業融入全產業鏈，推動廣州企業與RCEP成員國間產業鏈優勢互補。

谷四大產業聯盟走出去

此外，廣州市貿促會副主任劉澤武稱，貿促會還將為企業提供跨境電商發展指引，指導企業充分利用RCEP機制開拓東亞、東南亞市場，鼓勵有條件的企業展開跨境電商業務。進口方面，貿促會正加快建設廣州（中國）進口食品交易中心萬國食坊項目，將設置進口食品國家館、新零售直播區等，形成集進口食品貿易、餐飲、文旅於一身的消費地點，擴大RCEP成員國優質產品進口廣州。

廣州市商務局指出，目前RCEP成員國進出口額佔廣州市進出口總量三成左右，其中進口佔到四成半，是廣州最大的貿易伙伴。而預計RCEP實施第1年，將為廣州進出口增加超過200億元；未來RCEP協定完全實施後，進出口量將可每年增加超過500億元。

RCEP成員國成廣州最大貿易伙伴

作為廣東三大自貿區之一，南沙亦已率先發布對標RCEP的17條先行先試措施，包括簡化海關程序，提升口岸信息化；對標協定在跨境服務貿易負面清單、知識產權保護，探索放寬服務業外資市場准入限制，為境外投資者提供從准入到經營、從知識創新到法律服務的全面保障。此外，利用離岸貿易帶動離岸金融發展，促進跨境貿易和投融資便利化，探索打造南沙離岸貿易試驗區。

明報記者

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