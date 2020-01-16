大灣區GBA專題：實用消閒App陪你度歲

1. 小米計算機 萬事皆可計

小米計算機是由小米（1810）研發的手機App，應用程式支援iOS及Android兩大行動裝置平台。一個應用程式集合14款計算機，包括有親戚關係、匯率轉換、房貸計算、個人所得稅、大寫數字轉換、科學計算機、長度換算、面積換算、重量換算等。

2. 小紅書 可購物的社交平台

小紅書是有點類似facebook的社交平台，用戶可以在平台發布相片及日記、影片及進行直播，題材內容不限。此外，亦可以在App內網購，產品包括有化妝品、服飾、家居用品、食品等，買家除了可選擇用微信支付或支付寶付款外，亦可選擇花唄分期，優勢是可享特低手續費。

3. 微信讀書 每月9元閱遍天下

近年全球流行拍攝短片，部分短片內容多是低俗趣味，雖然可以消磨時間，不過多看無益。與其看影片，不如多讀點書，微信讀書App每月收費只是9元人民幣，已經可以無限制閱覽App內過萬本書籍。由於是微信研發，可以與通訊錄內的朋友交流閱讀心得，了解朋友近期在閱讀的書本。用戶可以在閱讀時自行調校字體類型、大小，失明人士更可以使用App內的朗讀功能，不過目前系統只提供簡體字。

4. 知乎 付費諮詢功能

平日與網民交流，香港人會使用連登，歐美人會使用Reddit，內地人則會使用知乎，知乎會員可以在平台上發布個人文章、發問及回答問題，以及發布視頻。App內設有付費諮詢功能，以低廉價錢可以向專業人士查詢法律、健康、教育問題。從App內可見，向江蘇省的陳繼斌律師諮詢費用每次為50元人民幣，如想旁聽別人的諮詢，每次費用為1元。

[活在灣區]