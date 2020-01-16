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大灣區GBA專題：3招增值電子錢包 跨境派利市

【明報專訊】即將踏入農曆新年，在新冠疫情影響下，港人連續第3年不能回鄉探親。如想派利市給內地的親朋就要透過電子支付。長久以來，內地電子支付已經被微信支付及支付寶壟斷，要派利市主要透過上述兩種途徑。讀者如果在兩大平台沒有人民幣，可留意以下有幾種方法。

明報記者 黃清瑤

以微信錢包派利市相當方便，但要留意錢包地區分香港和內地，如果想派利市給內地親朋戚友，就必須設定錢包地區為內地。當然，使用者必須已持有內地銀行戶口，及完成實名認證。如果未持有，可以在本地銀行開設大灣區戶口，就可以綁定內地的微信支付及支付寶。倘若銀包地區為香港，誤將港元利市發送給內地親友，他們便無法收取。因此派利市前必須確保有足夠「人民幣子彈」。那麼如何替內地錢包增值呢？

港找換店代客增值 部分不收手續費

事實上，坊間不少找換店都可以代客增值內地的支付寶及微信，人民幣匯率以當日商戶賣出價作準，一些商戶表示不會收取任何手續費。以「發達鳥找換店」為例，昨天每百港元可兌81.5元人民幣。

微信「跨境匯款」惜欠驚喜

如果想足不出戶兌換人民幣，可以利用微信支付應用程式內的「跨境匯款」功能。以昨日匯率計算，每百港元可兌81.53元人民幣，每次匯款上限為7999港元，完成高級身分認證後上限可提升至兩萬港元，下限則為50港元。雖然跨境匯款功能方便，但轉帳時須填寫與收款人關係、收款人的中文全名、轉帳用途；另外，在跟收款人之間的對話視窗中，會顯示資金為轉帳款項及金額。如透過微信支付中的利市功能則不會顯示金額，可給對方驚喜。

開灣區銀行戶口 留意手續費

現時，在香港的中資銀行可以開設大灣區銀行戶口，完成帳戶開立就可以綁定內地的支付寶及微信支付。就以中銀香港為例，申請人須年滿18歲及持有中銀香港個人戶口，攜同所須證明文件（包括身分證及回鄉證）就可以開立戶口，優勢是沒有存款要求。開設戶口後，大約一個月後可以領取銀行卡。帳戶每日存入資金上限為1萬元人民幣。要留意的是，帳戶每年需要收取10元人民幣年費，另每次透過分行匯款須收取240港元手續費，經網上銀行匯款則費用全免。

部分香港銀行推出派「e利市」參加抽獎活動，鼓勵市民派發電子利市。至於內地方面，電子支付已普及多年，因此不會如香港銀行般推出優惠，但用戶可以在聊天群組內派發多人紅包，金額及數量自訂，群組成員可以鬥快搶紅包，金額多少由電腦隨機發送。

[活在灣區]

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