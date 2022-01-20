大律師公會今改選 杜淦堃料無競爭下接掌

明報記者

消息稱，公會換屆選舉的提名期早前結束，杜淦堃領軍的「3人名單」是唯一參選團隊，很大機會當選。

擅商業民事案 曾代表霍震霆、政府打官司

「3人名單」中，杜淦堃擅長處理商業及民事訴訟，近日在霍家爭產案代表長房長子霍震霆，亦曾接辦代表政府的官司，例如在防暴警及「速龍」執勤時、不展示警員編號是否違反《人權法》的司法覆核中，代表警務處長一方。至於毛樂禮專長商業糾紛及公司案件，於2014年傘運期間代表冠忠巴士入稟申請禁制令。陳政龍則主打刑事案件，曾於港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲查冊案代表辯方，在前特首曾蔭權瀆職案中是辯護律師團隊成員之一。

湯家驊：首要修補與港府及中央關係

戴啟思：公會非政府「僕人」 盼敢提異見

大律師公會前主席、資深大律師湯家驊認為，不論過往如何，若然新上任的執委希望業界意見多被特區政府及中央接受，從而推動本港法治發展，多溝通、修補各方關係是必要工作，強調持敵對態度根本無法做到。此外，湯家驊指目前不少執業律師並不清楚在大灣區的出路，甚或較大型的辦事處在內地亦無分社，他期望新任主席可在推動本港律師到大灣區執業方面「急起直追」。

大律師公會前主席、資深大律師戴啟思（Philip Dykes）則表示，主席職責不會隨換屆改變，一貫是根據公會章程行事，包括與司法機構保持良好關係、維護《基本法》及《人權法案》中的價值等。戴啟思提到，公會理應與政府保持友好關係，但不能以違背公會章程作代價，強調公會非政府的「僕人」，而是一個獨立個體。戴啟思說，日後若有重要的法律價值遭受威脅，期望新一屆公會敢於向政府提出不同聲音。