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教員操守議會5月結束 教局接手反修例時期6投訴

【明報專訊】有28年歷史的教育局諮詢組織「教育人員專業操守議會」（下稱操守議會）5月1日正式結束。教育局昨日表示，操守議會職能與成立之初「已不可同日而語」，又提及已處理反修例時269宗涉教師專業失德投訴（見表），惟議會仍未完成處理所有投訴，局方將跟進議會接獲的6宗個案，「會繼續做好把關的工作」，年內亦會完成指引，提供實例說明對失德教師的懲處。操守議會主席李雪英對教育局的決定表示「不予置評」。

教局：職能有別當初

議會主席不予置評

教育局長楊潤雄在《文匯報》及《大公報》上周三（12日）刊出的訪問稱，操守議會「跟不上時代的需要」、「經過2019年黑暴事件，操守議會不能夠發揮到原先成立的作用」。至昨日，據知操守議會成員開會，得知結束的消息。教育局晚上發稿稱，經諮詢教育統籌委員會的意見後，決定現屆成員任期4月30日屆滿後，結束操守議會。當局解釋，操守議會擔當維持教師專業操守及促進教師持續專業發展職能，與成立之初已不可同日而語，又提及反修例時期（至2020年底）操守議會收到涉及4名教師的6宗投訴，惟至今未提交局方處理。

年內定操守指引 說明懲處

就操守議會原有職能，教育局稱，教師及校長專業發展委員會已於2018年推出香港教師及校長專業標準參照（T-標準+），闡述教師和校長應有的專業角色，近年致力推動教師專業階梯發展；至於教師的專業守則，料年內就教師專業操守提供清晰的指引及示例，說明失德教師的懲處。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，操守議會處理投訴程序複雜，質疑每年可處理多少個案。他又提及已解散的教協，「過往主導（操守議會）方向」，質疑當局因此擔心操守議會違背原意，以此推敲「會否令此事膠着多年？」他強調自己未曾參與操守議會，但相信討論任何組織存廢，關乎其有否做到成立原意、功能，倘未達標，應檢討改善或發展方案。

張勇邦：教協過往主導議會

教聯：議會效率低 形同虛設

教聯會主席黃錦良稱，操守議會成立之初有發揮功用、作出貢獻，惟後來發展令教育界感未如理想，尤其處理投訴效率相當低，而在社會事件時，很多人都不向議會投訴，而議會本身的人事問題亦令其未能向前推進，形同虛設。他認為操守議會結束後，教育局處理教師專業操守的工作亦需提高透明度，要有清晰準則及聆聽業界意見。

操守議會根據教統會《第五號報告書》建議，於1994年成立，原訂成立數年後，會檢討可否設立一個法定專業管理組織，惟相關事宜未有進展。

操守議會由教育界持份者組成，包括教師、教團、家長等提名及選舉產生，共28議席，職能包括處理涉教師失當的投訴等，投訴人須填寫真實姓名及聯絡方法；而據其個案處理程序，會先有3名操守議會成員組成「立案小組」，決定投訴是否受理，若表面證供不充分，可能不立案；若決定立案，可決定是否啟動支援調解機制，或由另外3人組成的聆訊小組安排涉案雙方出席聆訊。

相關字詞﹕專業失德 楊潤雄 教育局

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