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華懋基金遭追款 龔仁心稱林義雄自願捐 「朋友有通財之義」

【明報專訊】華懋慈善基金2009年與商人陳振聰爭奪已故華懋集團主席龔如心近千億元遺產，在澳門經營借貸的林義雄早前入稟高院稱，基金曾向他借款逾4200萬元打官司，他連本帶利追討逾1.6億元，昨在高院續審。基金時任主席、龔如心胞弟龔仁心作供稱林「自願捐款」，他沒叫林捐款或借錢，兩人屬多年朋友，強調「朋友有通財之義」。

認基金財政不穩 未擬借貸

原告為林義雄，被告為華懋慈善基金有限公司（下稱基金）。龔仁心庭上認同基金無牟利業務及依賴捐款運作，以往由龔如心從華懋集團撥款，龔如心去世後，基金由他和龔因心、龔中心三姊弟及華懋集團「老臣子」陳鑑波、梁榮江5人主理，基金須獲遺產管理人同意才能從華懋取款，當時基金失去這收入來源。

原告方質疑，基金就遺產案官司花約5000萬元，面臨40天審訊，若找不到資金會功虧一簣；龔仁心不同意，他承認基金一度無收捐款，財政不穩，但沒打算借貸；至2008年尾基金赤字逾4000萬元，基金理事曾尋求朋友捐款和借款，大部分為前者。

稱基金借貸或無書面紀錄

原告方表示，基金2009年起有2700萬元借貸紀錄，備註列明於陳振聰案後歸還，或者不會還款。龔仁心解釋因官司存變數，他「唔記得、唔清楚」債主身分，加上沒借據，無法找回債主還錢。他說除非特別註明，否則基金所得款項均視為捐款，「慈善基金唔係捐款係咩呀？」又說基金借貸可能無書面紀錄。

林義雄亦於2009年匯款2000萬予基金，龔仁心同意有助解財困燃眉之急，但他稱，「係佢（林）自願捐款」，兩人屬多年朋友「唔需要講太多嘢」，「朋友有通財之義」，亦忘記有否向林道謝。

【案件編號：HCA 764/15】

相關字詞﹕林義雄 龔仁心 龔如心 華懋慈善基金

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