通州街清場案擇日判 考慮署方「非自願託管」塞責否 官質疑垃圾車運走家當 政府：多且雜

陪同無家者索償的社區組織協會幹吳衛東表示，他們已窮盡方法取回物品，無奈地循法律訴訟是唯一且最終方法，認為即使敗訴都不應要求損失者支付逾2.6萬元訟費。審裁官林希維聽畢陳辭，將擇日裁決。

9名申索人為劉嘉曦、陳大發、陳志榮、趙金興、吳隨有、周雄光、阮少碧、熊達富、陳少堅，由社協幹事吳衛東及陳仲賢代表。

林官指出，證供不足以支持案中有公職人員行為失當情况，反之署方取走物品而成了「非自願託管者」，需以「合理程度的謹慎」態度看管物品，法庭裁決時只會考慮此法律原則，關注署方當時如何行使相關責任。

政府：物品只是搬「同等條件地」

官：不能相提並論

律政司一方回應稱，署方用了垃圾車盛載物品方便運送，遭林官打斷「點解唔可以用其他？如果嗰樣嘢唔係垃圾，好難理解點解擺喺垃圾車」。代表稱，物品數量龐大且雜亂，一貫做法是將無人認領的物品放在指定位置3天才丟棄，本來放置公眾地方的物品亦無人看管，署方只是將其搬往「同等條件的地方」，但林官稱不能相提並論，因署方取走物品後已成為「非自願託管者」。

申索方：案發6天康署覆僅留物3日

庭上披露，案發（12月21日）後兩天，申索方曾向署方發電郵查詢。律政司代表則稱電郵屬一般查詢，未有要求署方暫緩丟棄，申索方反駁稱電郵已寫明查詢如何能取回物品，惟署方27日才回覆，當時始得悉物品只會保存3天。

【案件編號：SCTC 12525-30、12532、20434-35、37602/20、19149/21】