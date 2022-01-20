米芝蓮指南出爐 新一星餐廳「開香檳慶祝」 阿一添好運「搣星」 同稱疫情拖累

三星7店依舊 兩店*變**

《香港澳門米芝蓮指南2022》選出71間「星級」餐廳，包括去年的7間三星餐廳全數「留低」，另有12間二星餐廳，當中去年一星的「Octavium」和「欣圖軒」今年擠身二星，而去年二星的「柏屋」則已結業，另一間去年二星的「鮨．齋藤」降為一星。52間一星餐廳中，有9間屬新入此榜，包括「Chaat」、「鑄‧鐵板燒」、「Mono」等（詳見表）。

晚市禁堂食 新上榜餐廳轉攻午市

初次摘星的「Hansik Goo」位於中環，屬首爾米芝蓮二星餐廳Mingles的主廚兼業主姜珉求（Kang Mingoo）在海外的首間分店。Hansik Goo餐廳總經理Kenneth表示，去年8月開業，雖以摘星為目標，但料不到今年可獲一星，「會開香檳慶祝」。他稱以往餐廳只做晚市，因晚市禁堂食令生意受挫，轉攻午市，相信繼續提升質素才可明年守住一星，現未敢太進取要做二星餐廳。

去年一星餐廳「國福樓」已結業，尖沙嘴的阿一海景飯店、深水埗的添好運點心專門店、觀塘的利苑酒家、中環的名人坊高級粵菜則被「搣星」。添好運創辦人麥桂培表示，很榮幸過去多年來被選為一星餐廳，今次感謝米芝蓮提醒餐廳有所不足，今年定會多加留意，「目標係做番好自己，唔係單為個評級」。麥解釋，近兩年因疫情要着力做外賣生意，或影響堂食質素。

搣星店一稱因外賣損堂食 一稱人手流失

阿一海景飯店餐廳總經理沈樂華則表示，員工均有點失落，並反問「你知唔知死因呢」，估計因疫情期間有一成人手流失，或影響部分服務，料老闆今日將開會檢討食物水平、優質服務等。他預期因「搣星」會失去一班「追星客」，但有信心熟客不會離棄，相信對生意影響不大，又說晚市禁堂食，生意大跌逾六成，但自本月7日起已賣出逾百個盆菜。