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港台國安法節目 「中立為先」多邀官員講解 新舊律師會長任主持 否認唱好

【明報專訊】港台推出新節目《國安法事件簿》，稱希望消除市民對《港區國安法》的誤解和疑慮，由律師會前會長、全國政協蘇紹聰和律師會會長陳澤銘主持。節目大部分嘉賓是政府官員和建制派，兩名主持否認只為「唱好」國安法，稱希望嘉賓能中立地講解國安法，因此未有邀請曾批評國安法或受國安法影響的團體和人士。

蘇紹聰和陳澤銘稱，節目旨在透過簡單易明方式以及從專業法律角度，向市民講解《港區國安法》、《基本法》和國家憲法，釋除市民對國安法的誤解和疑慮。節目共12集，每集邀請嘉賓講解該集主題，包括律政司長鄭若驊、保安局長鄧炳強、行政會議成員湯家驊、立法會議員狄志遠等（見表）。

無邀大律師公會 蘇紹聰質疑有既定立場適合否

對於12名節目嘉賓主要是政府官員和建制派，蘇紹聰否認節目只為「唱好」國安法，不認為嘉賓立場只傾向一邊，強調邀請嘉賓準則以中立為先，旨在找到熟悉各專業範疇的人。他舉例說，節目邀來多名大學教授從學術和法律觀點解釋國安法，狄志遠亦不是建制派。蘇紹聰又表示，沒邀請受國安法影響的團體或人士任嘉賓，是因為擔心他們未必能中立地講解國安法。至於節目沒邀請曾對國安法表達疑慮的法律界人士，包括曾多次批評國安法的大律師公會，蘇認為節目旨在解釋國安法，質疑如果坊間覺得嘉賓有既定立場是否適合。

拒評國安法對人權言論保障 着記者看節目「找答案」

國安法實施逾年，本報曾統計至少26人因言論被捕，部分案件如「初選35+案」首次提堂至今近一年仍未定審期。記者問到國安法對人權和言論自由等保障是否足夠，以及部分案件遲遲未定審期是否符合司法公義，二人均拒絕評論，陳澤銘着記者：「希望你看完12集後，可以找到答案。」

《國安法事件簿》將於本月22日起首播，逢周六分別在港台第一台及港台電視31播出。

相關字詞﹕港區國安法 蘇紹聰 陳澤銘 國安法 香港電台

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