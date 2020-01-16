建制KOL冼國林稱選特首 國藝前主席 宣布後股價升37％

「會配合中央」 參選政綱「全民參與」

冼國林在facebook專頁及微博發布長約9分鐘的競選宣言，以「忠誠坦蕩，仗義擔當；不患得失，赤誠報港」為競選口號。他否認參選是為博取知名度，承認過去曾表明不會從政，但去年家中「發生重大變故」，令他改變想法。他稱自己雖然年過60，又是只餘一隻眼睛的傷殘人士，但相信體能和意志能應付。他又表示自己草根階層出身，競選團隊成員包括專業人士、家庭主婦、學生等，有信心能貼近民意。冼國林暫未有政綱，他稱參選政綱會以「全民參與」方式制訂，歡迎市民和選委提供意見，會將他認為可行的建議加入最後政綱。

冼國林在財金界是爭議人物，曾任國藝集團控股（8228）主席，去年7月辭任，並一直減持股份，根據港交所披露權益，冼在去年8月30日持有國藝2.05%股份。他昨日宣布參選後，帶動國藝股價急升近37%。

狄志遠質疑分量 麥美娟：提名言之尚早

社會福利界議員狄志遠質疑冼國林是否有足夠分量參選，對於提名對方感到相當保留，又希望有志參選者盡快表態。工聯會議員麥美娟則指是否提名對方是言之尚早，要檢視其履歷和視乎還有什麼參選人。

冼國林是詠春葉問之子葉準的徒弟，曾製作電影，包括《葉問前傳》等作品，亦活躍於金融界，近年於網上評論時政，屬「深藍」陣營，亦多次批評現任特首林鄭月娥表現。

屢捲爭議事件 前年遭貼大字報

冼國林過去亦曾捲入多宗爭議事件，其中前年曾被人貼大字報，一群自稱苦主指合共買了幾億元國藝娛樂旗下發行之債券，後來大幅貶值（見表）。

政府早前公布特首選舉於3月27日舉行，但至今未刊憲公布日子。參選人須獲選委會5個界別分別至少15人提名，並且合共至少188個提名才可「入閘」。選舉事務處去年稱提名期擬定於2月15日開始，惟政府至今未刊憲公布實際提名期。根據《行政長官選舉條例》，提名期須不少於14日，截止日期須早於投票日前21日，如仍按此日程，特首選舉提名期或最遲要於2月21日開始，3月6日結束。