時任發展局副局長馬紹祥 梁國雄涉違特權法再受審 馬紹祥：被搶文件「𠵱家都驚」

被質疑口供未提「向後褪」

馬：作供時「記番起」

案件當年交裁判法院理時，裁判官認為條例不適合控告議員，律政司向上訴庭上訴得直，案件發還重審，梁國雄再上訴至終審法院敗訴，案件昨日開審。被告梁國雄（65歲）現因多宗案在獄中服刑。

馬紹祥供稱，2016年11月15日立法會房屋事務委員會與發展事務委員會舉行聯席會議，討論橫洲發展計劃；早上約10時，被告要求政府提供與顧問公司奧雅納的書信來往，他無資料在身，被告其後走去官員席「一手拎起我個folder」，包括機密文件，他隨即向會議主席麥美娟投訴。被告回座位時把文件交給議員朱凱廸翻閱。馬翌日報案。

辯方盤問時稱，當時有傳媒報道指橫洲項目與「官商鄉黑」有關，被告作為時任議員有責任向政府問責，馬同意。辯方質疑，馬錄取口供時才首次稱有保密文件，從沒向議員提及，而被告作為議員，就重大事件抗議，馬卻報警處理，質疑馬「惡人先告狀」；馬否認。

麥美娟助理聽審 辯方提質疑

麥美娟供稱，被告離席一刻，她已喝止，被告其後走到官員席取走文件，她要求被告交回，並下令他離開會議廳。辯方盤問時稱，麥的助理於馬作供時聽審，質疑兩人曾經討論；麥回應稱助理只是來陪她，非刻意聽審，且其助理聽審是留意麥何時需作供。聆訊今續。

【案件編號：ESS 16969/17】