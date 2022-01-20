六四集結上訴得直減刑 律師料黃之鋒3月刑滿

黃減刑4月 梁凱晴上訴駁回

身穿藍色毛衣的黃之鋒昨由囚車押解到庭應訊，其間不時向旁聽者揮手點頭；早前已服刑完畢的梁凱晴則無到庭。上訴庭法官潘敏琦及彭寶琴裁定黃之鋒上訴得直，連同包圍警總、反蒙面法遊行兩案，總刑期減至23.5個月。代表律師透露，預計黃今年3月完成服刑。

代表兩名上訴人的大律師關文渭陳辭時列出同案各人刑期，稱梁國雄和朱凱廸均為重犯者及有保釋在身（量刑起點9個月），黃之鋒僅因有積極角色、重犯及保釋期間犯案，量刑起點15個月是過高，亦與其餘判刑不一致，認為合適起點是11個月。代表律政司的署理高級助理刑事檢控專員蕭啟業則認為，黃之鋒在獲釋後屢次重犯，判刑並無不妥。

上訴方認為，原審法官在計算量刑起點及整體刑期時，均考慮黃之鋒重犯，不予刑期分期執行，但所有因正就其他案服刑而須考慮整體刑期的被告皆是重犯者，故不應因黃重犯而不予刑期扣減。律政司一方稱，黃涉及的3案均在不同場合干犯，應獨立分開考慮刑期。

【案件編號：CACC101/21】