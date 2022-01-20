管浩鳴籲給空間 梁振英：可鬆懈嗎？

梁天琦昨凌晨離開石壁監獄，避過傳媒追訪，其後在facebook留言，稱希望和家人回復正常生活。

管浩鳴說，任何人都有可能做錯事，相信梁天琦有反省，希望大眾給他空間和機會。他說以他理解，梁天琦應該想繼續讀書進修，要思考在哪裏生活。管希望社會對經過監禁刑罰的年輕人公道，給更生者空間，不要繼續針對他們，「還不斷講以前的事，似乎對更生人士不太公道」。

梁美芬籲梁天琦放下仇恨

經民聯立法會議員梁美芬說：「香港社會很累了，希望他（梁天琦）放下以往仇恨，給自己重新開始的機會，也給香港社會一個機會。」她說梁天琦曾違法，已感受到法律的公平與威嚴，希望他有真誠悔意，今後不要選擇以激進及錯誤的方式提出政治倡議。

她又說梁天琦接受了懲罰，現在重獲自由，社會應給予更生機會。至於梁天琦受到傳媒追訪、各界也關注他的動態，梁美芬說無論是政治人物、演藝明星，一舉一動也會惹人關注，這屬無可避免。