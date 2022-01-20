涉重罪須守監管令 違者可再囚

每月見面 工作搬家要上報

邵家臻表示，監管令全名「監管釋囚計劃」，俗稱「守鐺鐺」，對象為涉及嚴重罪行的釋囚，例如誤殺、嚴重傷人、縱火等，暴動應亦屬其中。另外長刑期、被判6年以上者都要守監管令。他說，違反監管令者可被召回監獄繼續服刑。每名釋囚的監管人員有3個：懲教署幫辦、沙展，加一個社署社工。監管令條件人人不同，「有穩定居所」和「保持與監管人員聯絡」可謂最主要的重點，「返乜嘢工，搬屋等等都要通知福利官」，基本上每月見面一次，其餘電話聯絡就可以，「至於禁止傳媒採訪，我從來沒有聽過，相信是為天琦訂做」。梁天琦昨在facebook發文稱，「按法定要求，我獲釋後須遵守監管令。我會離開鎂光燈的焦點，並停用社交媒體。」

翻查保安局網頁，根據《監管釋囚條例》，監管期不得超過刑期獲減免的部分。視乎個別囚犯情况，監管期一般由6個月至2年不等；監管釋囚委員會如認為恰當或有需要，可訂定較短或較長期限。一般而言，最低監管期為6個月，確保監管人員有足夠時間指導和協助受監管者重返社會。

網頁指出，受監管者須遵守監管令載列的所有條件，包括保持行為良好、居住在已獲其經監管人員批准的地方、只能從事經批准的工作，以及每月最少一次與監管人員會面等。委員會可按個別情况增訂監管條件，例如規定受監管者須接受精神或心理方面的跟進治療。