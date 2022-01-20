梁天琦凌晨放監警接走 擬海外求學 守監管令謝絕採訪 「盼和家人正常生活」

「離鎂光燈焦點」

報平安後fb再停運

梁天琦的家人前日在梁的facebook專頁發文，呼籲各界毋須到石壁監獄「接出獄」，該專頁其後於昨凌晨停止運作及移除內容。至昨凌晨5時許，該專頁一度重開，梁天琦透過專頁發文，表示自己已在昨晨獲釋，平安返回家人身邊。他稱，按法定要求，獲釋後須遵守監管令。「我會離開鎂光燈的焦點，並停用社交媒體。容我謝絕傳媒訪問和探訪，尚祈見諒。」帖文又表示：「睽違四載，我想好好珍惜和家人重聚的寶貴時間，與他們回復正常生活。衷心感激各位的關懷和愛護。」專頁其後再度停運。

元朗住址無人應門

昨凌晨近3時，有傳媒拍到3輛私家車從石壁監獄駛出，沿途有警車護送，警方又驅趕監獄附近的車輛，並設路障截查車輛。傳媒追蹤車隊，車隊其後分道揚鑣，本報記者在葵涌跟隨其中一輛七人車，該車先在荃灣一帶行駛，先後駛進仁濟醫院及新界南警察總部，其後駛入天水圍警署後未有再離開。大批傳媒其後守候在梁天琦參加2016年立法會新界東地方選區補選時報住的元朗住址，惟無人應門，亦未見梁的蹤影。

懲教署回應稱，因應警方要求和顧及在囚者的意願和安全，署方作出相應措施，安排有關在囚者在凌晨時段離開石壁監獄。

現年30歲的梁天琦畢業於香港大學，曾任本土民主前線發言人。他2018年被裁定2016年農曆新年旺角大衝突暴動罪成，另承認一項襲警罪，被判囚6年。翌年，法庭裁定梁天琦在砵蘭街參與暴動罪名不成立。他前年就刑期上訴被駁回。據悉，梁天琦在石壁監獄中被囚於最高設防級別的「甲級監倉」，平日主要負責「釘書」工作，公餘時亦有積極進修。

梁天琦參與2016年立法會新界東補選，取得6萬多票落敗，同年9月再參選立法會時，簽署確認信不再主張港獨，其後被裁定提名無效，無法參選，為首次有參選人被「DQ」。他參加補選時曾以「光復香港 時代革命」為口號。該口號在2019年反修例運動中被廣泛使用，其後被當局視為「港獨」。

據悉，當局考慮到梁天琦的影響力，警方國安處等部門或繼續監察梁天琦出獄後的言行。

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