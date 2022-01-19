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2022年1月19日星期三
港聞二
醫生稱「是人不是神」 死因官：傷上灑鹽 中風翁裁死於自然 提5建議加強培訓與溝通
死者女婿寄語醫護 垂危病人應適時檢查
霍家「休戰」兩日尋解決方案
被指向華懋基金「捐獻」非「借錢」 林義雄：扯蛋
檢2.7萬件冒牌貨 市值1000萬拘3人
梁天琦出獄 「為保障」凌晨删專頁 家人籲各界毋須迎接 警國安處或續監察言行
健身教練fb稱殺警 囚21日緩刑一年
禁堂食前失業率3.9% 餐飲業界料彈至9％
民研調查：7政策範疇評分跌 醫療衛生最高分 房策續墊底
立會討論遙距會議 秘書處提醒勿車上開會
一級火警 老夫婦雙亡 下午起火 一送院不治一房內燒焦
競委首伙警方 查圍標拘4人涉刑恐 顧問公司被威脅改分析報告
教師性侵學生候懲 官斥濫用信任
姦淫未成年繼女 地盤工囚14年
邀酒店看Netflix 無業男涉迷姦女生
患抑鬱碩士生 告中大歧視敗訴
大涌道小巴撼燈柱 兩客輕傷
林鄭：查赴宴官員「國泰」「不會不了了之」 稱社會需知事實 查完會交代
處所業界促精準抗疫 「邊間出事停邊間」
大灣區GBA新聞：迎「微度假」露營熱 廣州開放24公園草地
大灣區GBA新聞：廣東省兩會啟動 聚焦大灣區議題
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【Emily】華懋商場酒店搞花市 支持花農
【Emily】港電訊協會千部智能手機捐長者
【Emily】梁熙提改善檢疫營「急切質詢」獲准
【Emily】「你哋咁守法㗎」 鄭承隆印落Tee派朋友
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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