大灣區GBA新聞：廣東省兩會啟動 聚焦大灣區議題

八成灣區創業港澳青年

盼宜業宜居 最關心區內建設

調查指出，青年創業者關心大灣區建設，從而讓事業有更大發揮空間是無可厚非；對民生福祉的關心，則反映了隨港澳青年愈來愈深地融入大灣區，需求已不單單是事業機會，而是進一步從工作、學習延伸到生活，因此希望大灣區不止宜業，也是宜居。

明天舉行的省人大會議，除了聚焦大灣區議題，新面孔也受關注。本屆出席代表778名，較去年減少6名；新面孔當中，因廣東省多個城市黨政領導層換屆，因此有21名地方黨政主要官員補選為代表，包括珠海市長黃志豪、佛山市委書記鄭軻、市長白濤、東莞市長呂成蹊等。

今屆亦有48名代表終止資格，其中44名因工作變動或到達任職年限，當中包括4名已調離廣東的官員，包括已任新疆維吾爾自治區黨委書記的前省長馬興瑞；已任江蘇省委副書記的前廣東省委常委、組織部長張義珍。

餘下4人則因涉嫌違紀違法被終止資格，包括陽江市工商聯副主席陸錫鏡、雷州市自來水公司經理陳江、潮州市人大常委會黨組副書記林壯森等，其中林壯森是去年補選產生，只一年便被取消代表資格。

另據省政協公布的統計，去年政協委員共提出1061項提案，當中851項獲批立案，其中聚焦「雙區建設」，即大灣區和深圳中國特色社會主義先行示範區，以及「一核一帶一區」提案便有115項，佔立案提案總數13.5%。

此外，續因疫情影響，今年有部分港澳委員不能親身與會，省政協將安排他們以線上形式出席會議。