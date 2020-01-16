港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：廣東省兩會啟動 聚焦大灣區議題

【明報專訊】廣東省進入兩會時間，今日省政協十二屆五次會議開幕，明天則是省十三屆人大五次會議開幕。內媒《南方都市報》向約200名在大灣區創業的港澳青年發問卷調查，結果顯示超過八成受訪者關注的兩會內容是粵港澳大灣區建設，其次是民生福祉和科技創新。

八成灣區創業港澳青年

盼宜業宜居 最關心區內建設

調查指出，青年創業者關心大灣區建設，從而讓事業有更大發揮空間是無可厚非；對民生福祉的關心，則反映了隨港澳青年愈來愈深地融入大灣區，需求已不單單是事業機會，而是進一步從工作、學習延伸到生活，因此希望大灣區不止宜業，也是宜居。

明天舉行的省人大會議，除了聚焦大灣區議題，新面孔也受關注。本屆出席代表778名，較去年減少6名；新面孔當中，因廣東省多個城市黨政領導層換屆，因此有21名地方黨政主要官員補選為代表，包括珠海市長黃志豪、佛山市委書記鄭軻、市長白濤、東莞市長呂成蹊等。

今屆亦有48名代表終止資格，其中44名因工作變動或到達任職年限，當中包括4名已調離廣東的官員，包括已任新疆維吾爾自治區黨委書記的前省長馬興瑞；已任江蘇省委副書記的前廣東省委常委、組織部長張義珍。

餘下4人則因涉嫌違紀違法被終止資格，包括陽江市工商聯副主席陸錫鏡、雷州市自來水公司經理陳江、潮州市人大常委會黨組副書記林壯森等，其中林壯森是去年補選產生，只一年便被取消代表資格。

另據省政協公布的統計，去年政協委員共提出1061項提案，當中851項獲批立案，其中聚焦「雙區建設」，即大灣區和深圳中國特色社會主義先行示範區，以及「一核一帶一區」提案便有115項，佔立案提案總數13.5%。

此外，續因疫情影響，今年有部分港澳委員不能親身與會，省政協將安排他們以線上形式出席會議。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

醫生稱「是人不是神」 死因官：傷上灑鹽 中風翁裁死於自然 提5建議加強培訓與溝通
醫生稱「是人不是神」 死因官：傷上灑鹽 中風翁裁死於自然 提5建議加強培訓與溝通
死者女婿寄語醫護 垂危病人應適時檢查
死者女婿寄語醫護 垂危病人應適時檢查
霍家「休戰」兩日尋解決方案
霍家「休戰」兩日尋解決方案
被指向華懋基金「捐獻」非「借錢」 林義雄：扯蛋
被指向華懋基金「捐獻」非「借錢」 林義雄：扯蛋
檢2.7萬件冒牌貨 市值1000萬拘3人
檢2.7萬件冒牌貨 市值1000萬拘3人
梁天琦出獄 「為保障」凌晨删專頁 家人籲各界毋須迎接 警國安處或續監察言行
梁天琦出獄 「為保障」凌晨删專頁 家人籲各界毋須迎接 警國安處或續監察言行
健身教練fb稱殺警 囚21日緩刑一年
健身教練fb稱殺警 囚21日緩刑一年
禁堂食前失業率3.9% 餐飲業界料彈至9％
禁堂食前失業率3.9% 餐飲業界料彈至9％
民研調查：7政策範疇評分跌 醫療衛生最高分 房策續墊底
民研調查：7政策範疇評分跌 醫療衛生最高分 房策續墊底
立會討論遙距會議 秘書處提醒勿車上開會
立會討論遙距會議 秘書處提醒勿車上開會
一級火警 老夫婦雙亡 下午起火 一送院不治一房內燒焦
一級火警 老夫婦雙亡 下午起火 一送院不治一房內燒焦
競委首伙警方 查圍標拘4人涉刑恐 顧問公司被威脅改分析報告
競委首伙警方 查圍標拘4人涉刑恐 顧問公司被威脅改分析報告
教師性侵學生候懲 官斥濫用信任
教師性侵學生候懲 官斥濫用信任
姦淫未成年繼女 地盤工囚14年
姦淫未成年繼女 地盤工囚14年
邀酒店看Netflix 無業男涉迷姦女生
邀酒店看Netflix 無業男涉迷姦女生
患抑鬱碩士生 告中大歧視敗訴
患抑鬱碩士生 告中大歧視敗訴
大涌道小巴撼燈柱 兩客輕傷
大涌道小巴撼燈柱 兩客輕傷
林鄭：查赴宴官員「國泰」「不會不了了之」 稱社會需知事實 查完會交代
林鄭：查赴宴官員「國泰」「不會不了了之」 稱社會需知事實 查完會交代
處所業界促精準抗疫 「邊間出事停邊間」
處所業界促精準抗疫 「邊間出事停邊間」
大灣區GBA新聞：迎「微度假」露營熱 廣州開放24公園草地
大灣區GBA新聞：迎「微度假」露營熱 廣州開放24公園草地
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】年度新聞人物榜 林鄭輸畀拜登 MIRROR兩子入前25名 姜濤僅次習近平
【Emily】年度新聞人物榜 林鄭輸畀拜登 MIRROR兩子入前25名 姜濤僅次習近平
【Emily】蔡子強訪問惹反響 鍾劍華：勿意興闌珊
【Emily】蔡子強訪問惹反響 鍾劍華：勿意興闌珊
【Emily】華懋商場酒店搞花市 支持花農
【Emily】華懋商場酒店搞花市 支持花農
【Emily】港電訊協會千部智能手機捐長者
【Emily】港電訊協會千部智能手機捐長者
【Emily】梁熙提改善檢疫營「急切質詢」獲准
【Emily】梁熙提改善檢疫營「急切質詢」獲准
【Emily】「你哋咁守法㗎」 鄭承隆印落Tee派朋友
【Emily】「你哋咁守法㗎」 鄭承隆印落Tee派朋友