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大灣區GBA新聞：迎「微度假」露營熱 廣州開放24公園草地

【明報專訊】新冠疫情已兩年，很多人「餓旅行」已久，在無法出境之下，香港人以Staycation一解旅行渴望，內地人亦流行起「微度假」，即3天以內不出省城的度假活動，例如民宿或露營。而順應潮流，廣州從今年1月1日起，開放市內24個公園的草地作為帳篷區試點，除了可以讓市民露營野餐，還可用來舉行露天音樂會、市集等文娛活動。

明報記者 陳子凌

內地旅遊平台驢媽媽旅遊網行政總裁鄒慶齡指出，疫情前很多人會選擇每年一到兩次長達一星期或更長的遠途旅行，或出省或出國，但近兩年因為疫情防控，別說出國，甚至無法出省或出市，國人心思思想旅行，所以選擇「微度假」這種以本地為中心的短程旅遊模式，客群以本地居民為主。

出國跨省旅行難 「微度假」大熱

去年12月舉行的廣州國際旅遊展覽會，除大眾旅遊產品外，與「微度假」相關的民宿、短期酒店預訂、露營等產品的關注度亦有所提高。此外，在各種形式的「微度假」當中，又以露營最受歡迎，據另一內地旅遊平台馬蜂窩統計，去年首10個月該平台上有關露營的新增內容，按年增加了逾兩倍。

雖然露營是旅遊新寵，但多數可供露營搭帳篷的營地都在市外郊區，以廣州為例，當地市民欲露營，可能就要去到從化、清遠這些地方，去一趟不太容易，失去了「微度假」那種說走就走的靈活。

一區一露營公園 指定範圍踏青

不過，廣州市林業和園林局於今年1月1日起，於市內24個公園劃出指定的草地空間為帳篷區，供市民遊客露營野餐。從名單可以看出，廣州市每個行政區至少都會有一個可供露營的公園，其中越秀區、白雲區及黃埔區更各有4個可供露營公園。據了解，過去這些公園都不允許市民走進草地，如被公園保安發現會被驅趕，但現在只要在公園的指定範圍，就能名正言順踏足草地。

記者日前前往其中一個試點公園珠江公園，帳篷區位處公園西區兩幅大草地，不過兩幅草地是輪流開放，公園管理處人員解釋是要讓草地有養護休息的時間。

記者當日所見，雖沒看到市民搭帳篷，但既有抱着嬰兒的父母坐在草地上享家庭樂，亦有數名學生樹蔭下聚餐。一邊有家長與子女在打羽毛球，另一邊有人正在草地上鋪餐墊準備野餐，而不遠處另一批家長就不用餐布，而是帶來餐桌椅子來個野外家庭宴會。

露營有限制 不准帳篷全封閉

廣州市林業和園林局表示，各大公園的草地都選用了較為耐踩的品種，並加強水肥管理和病蟲害防治，定期邀請專業技術人員檢視草地生長狀况，雖然公園會盡量採用兩塊草地輪流開放的方式進行養護，但仍然建議市民最好在周末或節假日的上午10點至下午4點之間到草地遊玩，平日讓工作人員對草坪進行淋水等養護工作。

此外，考慮到安全等情况，公園亦設了一些規定須市民遵守，包括在草地搭建的家用帳篷，佔地面積不可大於5平方米，高度不可超過1.5米，不得使用腳釘固定；帳篷不能完全封閉，要能從外面觀察到帳內情况，以便巡防人員發現安全隱患，及時提醒或救助；草地及帳篷內不能吸煙、煮食或大聲喧嘩等；亦不建議市民在草地奔跑追逐、放風箏或踢足球。

其實，開放公園草地除了為市民提供更貼近自然的優閒空間，也能舉行音樂會、市集，其中二沙島藝術公園及珠江公園便曾舉辦草地音樂會；此外還可作為露天展覽場所、校外活動、燈光表演等公益文娛活動。

相關字詞﹕微度假 廣州 大灣區

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