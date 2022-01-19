港聞

港聞二

處所業界促精準抗疫 「邊間出事停邊間」

【明報專訊】新冠疫情反彈，特首早前宣布延長社交距離措施14天，法例599F章下的表列處所過年前都未能復業。立法會批發及零售界議員邵家輝昨日聯同美容、按摩、浴室、麻將天九耍樂處所、聯誼會所、家庭娛樂中心的業界代表發出聯合聲明，呼籲政府往後應「精準抗疫，邊間出事停邊間」，又稱各業界都願意即時啟動「疫苗氣泡」，以換取早日復業。

林鄭：抗疫基金無法完全滿足業界要求

特首林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒，被問到很多業界對於防疫抗疫基金的資助金額感失望、會否「加碼」，她稱每次針對行業的支援亦無法完全滿足業界要求，因為每次疫情爆發，受影響的人和經濟活動很多，「難以完全彌補」。她又說，針對業界或基層勞工「手停口停」的問題，會留待財政司長在《財政預算案》處理。

需要停業的6個表列處所業界代表昨日見傳媒。家庭娛樂中心商會總幹事、美國冒險樂園副總裁兼助理董事總經理鄧國倫表示，九成顧客均為家庭客，即父母帶小孩到家庭娛樂中心玩，只有少數顧客是中學生。他說目前政府尚未公布針對家庭娛樂中心實施疫苗氣泡的細節，而早前政府已降低疫苗接種年齡到5至11歲，擔心大部分家長都不會第一時間帶小朋友接種疫苗，若政府規定小童亦受疫苗氣泡規管，其行業將會流失接近全部顧客，盼疫苗氣泡應予小童及老人家豁免。

稱資助僅夠一個月租金

會所業界：我們真的好慘

香港聯誼商會主席吳司仁稱，會所大多面積大，早前保就業計劃及3次合共25萬元的防疫抗疫資助，加起來只相等於一個月的租金，最近公布會址的資助只有5萬元，認為並不公平。按摩院總會總幹事余靖浵亦說，按摩水療會所大部分面積過萬平方呎以上，最大間的超過4萬平方呎，疫情以來政府的停業補貼完全不足以照顧受影響的員工、自僱者及經營者，「我們不是想鬥慘！我們真的是好慘！」

另外，工聯會代表昨日與陳茂波會面，就財政預算案提交建議，包括建議撥出54億元推出失業／停工現金津貼，津貼金額上限為每月9000元，為期6個月，另建議全民派發不少於1萬元消費券等（見表）。

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