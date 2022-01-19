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林鄭：查赴宴官員「國泰」「不會不了了之」 稱社會需知事實 查完會交代

【明報專訊】政府正調查國泰航空「客機去、貨機返」的安排及官員出席人大代表洪為民生日會，特首林鄭月娥昨日在行政會議前表示，兩方面的調查也不會不了了之，完成調查後會向公眾交代。有立法會議員促請政府盡快完成有關國泰的調查，交代日後負責跟進豁免者有否違反防疫規定的政策局等。曾出席洪為民生日會、被立法會主席梁君彥勸喻在家工作的16名議員，其中11人今日將「出關」出席立法會大會。

稱查國泰「客機去貨機返」涉很多文書往來

林鄭月娥重申，兩名國泰前機艙服務員「客機去、貨機返」，有關安排是否符合政府要求、有否違反政府與國泰的豁免安排，當局正在調查，有關調查須非常審慎，因涉及很多文書往來，調查未完成。至於15名官員出席洪為民生日會，其中11人毋須入住檢疫中心，以假期在家隔離，林太說他們將於本月22日完成檢測，若結果為陰性便可恢復履職，但前日離開檢疫中心的官員需留家自我監察7天，至本月24日結束，因此最早可於當日下午或翌日早上復工。

林太重申，無論是國泰或官員出席宴會的調查「也不會不了了之」，社會需知道事實；無論涉及企業抑或官員，她亦要對其公道，同時要向公眾交代，但調查目前尚未完成。就入境處長區嘉宏出席生日會時疑沒用「安心出行」，本報向食環署查詢有否向區發定額罰款通知書，署方回覆「無補充」。

赴宴11議員今「出關」出席大會

20名立法會議員出席洪為民的生日會，其中4人被列為密切接觸者，另16人在本月8日獲解除檢疫令，立法會主席梁君彥早前強烈勸喻該16名議員在指定日期（22日）完成所有檢測前在家工作。本報昨向該16人查詢是否出席今日立法會大會，11人表示會出席，選委會界別林琳、何君堯、吳傑莊、譚岳衡及梁毓偉至截稿前未回覆。

3名新民黨議員容海恩、陳家珮及黎棟國表示已徵詢防疫專家建議，認為他們風險低，且已做檢測，可出席今日立法會大會。選委界別林順潮說自己在生日會所涉風險非常低，故準備參加立法會大會。周文港稱在過去15天接受5次檢測，全部陰性，諮詢過呼吸系統科專家後認為他不存在風險。

對於調查官員出席生日會一事，選委界別陳凱欣認為應交由公務員事務局跟進，包括政府有否發內部指引要求官員不要出席聚會、食肆本身有否違反人數上限、客人進入時有否用安心出行等。她說國泰有否違法違規，當中無灰色地帶，理應更快查完。她關注日後獲豁免檢疫的機組人員將由哪個政策局負責跟進其行蹤，及會否考慮要求他們戴手帶等。

相關字詞﹕立法會會議 國泰 洪為民生日派對 林鄭月娥

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