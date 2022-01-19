港聞

港聞二

患抑鬱碩士生 告中大歧視敗訴

【明報專訊】患抑鬱症及焦慮症的中文大學女碩士生，未能依時呈交4份功課，向校方申請延長「最長修業年期」被拒，因而未能畢業。她早前入稟區院，指稱中大違反《殘疾歧視條例》，向中大索償及要求道歉。區院法官余啟肇昨駁回申索，認為校方在女生就讀時，已就其特別需要通融她，女生遭遇實屬不幸，但未能指控校方構成歧視。

申延畢業遭拒 同年被開除

申索人C為兼讀碩士生，答辯人為中文大學。申索方表示C患有抑鬱症及焦慮症，2011年入讀中大碩士課程，須於4年內完成，但C因病未能依時呈交功課，2015年申請延遲畢業被拒，同年被終止學籍。C指稱校方歧視她屬違反責任，要求校方道歉、恢復學籍和賠償等。

余官在判辭引述研究院主管的信件指出，C未能按時呈交4份功課，包括3份功課限期分別為第二學年及第三學年前，C當時只申請延期兩個月，主管未能相信C可於短時間內完成，並考慮到C的病情，認為延期安排會對C造成壓力，對她不是最好，而且過往亦曾批准C延遲呈交功課。

官：校方已通融 遭遇屬不幸

余官認為，校方在C就讀的4年間，曾就她的特別需要通融她。C之前與大學職員的交涉的確令她深感難過，而申請延長修業遭拒絕，必然對她造成打擊，但這只實屬不幸，卻不構成歧視，亦不接納C的指控。余官審視證據後，認為沒基礎指控校方逼害、騷擾、直接或間接歧視C，因此駁回申索。

【案件編號：DCEO 6/17】

相關字詞﹕區域法院 碩士 香港中文大學 殘疾歧視條例

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