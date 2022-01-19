邀酒店看Netflix 無業男涉迷姦女生

手捲煙疑混入大麻

控方開案陳辭指出，被告葉偉達（30歲）自稱年約20歲，經交友軟件認識17歲的X，因二人均有吸煙習慣，其後轉到Telegram聊天，並相約前年6月9日到荃灣逛街吃飯。當日身穿校服的X放學後與被告見面，被告建議到酒店看Netflix劇集。

抵達酒店後，被告建議到洗手間內吸煙，並拿出一支手捲煙二人輪流吸食，不久X便感到喉嚨乾涸，於是回牀休息，此時被告手執一部iPad着X挑選劇集，趁機摸X的手腳及下體，X感頭暈而無力反抗，不久後暈倒。X醒來時，發現校裙被揭起，被告的陽具正插入她的下體，X再次暈倒，醒來後發現下體有液體流出。

女生事後逃走 男途人代報警

X未及穿上內褲及鞋襪匆忙逃走，亦沒帶走電話、錢包及書包，其後向男途人借交通費離開，男途人見狀報警。X及後被送院，經檢驗在其陰道發現被告的精液。被告帶同X的隨身物品前往醫院，當場被捕。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 166/21】