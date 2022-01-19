邀酒店看Netflix 無業男涉迷姦女生

【明報專訊】30歲無業男前年在交友程式結識17歲女學生，相約對方到荃灣一間酒店看Netflix劇集，其間疑將大麻加入手捲煙，並與女生輪流吸食，再在她暈倒後強姦她，女生醒來後衣衫不整匆忙離開，最終向途人求助。無業男昨在高等法院否認各一項強姦及施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪受審。
手捲煙疑混入大麻
控方開案陳辭指出，被告葉偉達（30歲）自稱年約20歲，經交友軟件認識17歲的X，因二人均有吸煙習慣，其後轉到Telegram聊天，並相約前年6月9日到荃灣逛街吃飯。當日身穿校服的X放學後與被告見面，被告建議到酒店看Netflix劇集。
抵達酒店後，被告建議到洗手間內吸煙，並拿出一支手捲煙二人輪流吸食，不久X便感到喉嚨乾涸，於是回牀休息，此時被告手執一部iPad着X挑選劇集，趁機摸X的手腳及下體，X感頭暈而無力反抗，不久後暈倒。X醒來時，發現校裙被揭起，被告的陽具正插入她的下體，X再次暈倒，醒來後發現下體有液體流出。
女生事後逃走 男途人代報警
X未及穿上內褲及鞋襪匆忙逃走，亦沒帶走電話、錢包及書包，其後向男途人借交通費離開，男途人見狀報警。X及後被送院，經檢驗在其陰道發現被告的精液。被告帶同X的隨身物品前往醫院，當場被捕。聆訊今續。
【案件編號：HCCC 166/21】
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