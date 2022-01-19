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姦淫未成年繼女 地盤工囚14年

【明報專訊】六旬建築工人涉於2015至19年多次性侵未成年繼女，案件開審前承認一項非禮罪，審訊後再被裁定強姦及企圖強姦等5罪成，昨在高等法院被判監禁14年。法官邱智立斥被告嚴重違反繼父應有的責任和誠信，利用繼女作為發泄性慾的工具，其罪行令人憎惡，同時慨嘆女童已無機會享有被父母愛護的快樂童年。

代號W.Y.T.的被告（67歲）在審前承認一項非禮罪，其後被陪審團裁定各一項強姦、企圖強姦、非禮，以及兩項向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪罪成。

官斥用繼女作發泄性慾工具

法官在判刑前讀出X的心理創傷報告，X事後患有創傷後壓力症候群（PTSD），有社交性的自卑感，X在被告不認罪下需出庭作供，其腦癇症在上庭前數天發作，被盤問時更感痛苦。報告又指出，X憎恨被告，同時害怕遭被告報復而缺乏安全感，曾萌自殺念頭，經輔導後有改善，但建議X接受心理治療。被告的心理專家及精神科醫生報告均顯示，被告否認曾犯案。

女童患PTSD 官嘆失快樂童年

法官判刑時表示，被告作為繼父理應向X提供安全環境以令她健康快樂成長，他未有履行責任，更濫用X對他的信任，在X年僅11至12歲時便性侵她，在其心中留下難以磨滅的烙印，被告理應自責及慚愧，但至今毫無悔意。

法官特別提到，X面對親生父母離異，童年本來已不快樂，認為每個人都想被父母愛護，然而「每人只有一個童年」，X似乎已沒有機會享有此等童年。另被告對繼女犯案、無使用安全套均增加案件嚴重度，故判處被告監禁14年。

【案件編號：HCCC 309/20】

相關字詞﹕向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 非禮 企圖強姦 強姦 繼父 高等法院

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