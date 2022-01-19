教師性侵學生候懲 官斥濫用信任

面對誘惑也應自制

練官表示案件涉違反誠信和職業操守，一般須判處監禁，拒絕被告保釋並將其還押，以待索取背景報告及事主創傷報告。

根據兩項控罪，被告C.C.H.（37歲）於2013年11月29日在荃灣一單位，向16歲以下的女童X作出猥褻行為，以及於2015年3月某日非禮X。練官在裁決表示，案發時X為14至15歲，在法律上不能同意猥褻行為，法例旨在保護兒童，免受他人因一己私慾乘虛而入。練官認為被告與X的感情關係較為複雜，被告是她的好老師和聆聽者，雖然X每次事後都聲稱防備和厭惡被告，但旋即原諒對方，關係一如以往。

指兩人關係曖昧 惟權力不對等

官：案發後信息足證事件

練官稱，若被告和X的背景和地位對等，事發後X的感受及行為，會令人覺得與證供不符及有懷疑。但被告是X的教師，X年僅14歲，兩人在年紀以至權力均不對等，正好解釋X對被告防備，同時又對被告愛慕不減，兩人關係持續，並保持聯絡。

練官表示，信息可見兩人關係曖昧，被告言辭十分露骨；辯方從未指出對話虛構，練官認為辯方未能以傳聞證據反對信息呈堂。首次案發後，被告透過信息問X「你係咪第一次掂人？」X表示「就畀咗你啦」，足以引證事件。此外，練官信納X清楚仔細的證供，即使她偶有遲疑及忘記，但最終能複述成人也會感到尷尬的情節和重要部分，故裁定被告兩罪成立。

【案件編號：DCCC 306/21】