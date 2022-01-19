教師性侵學生候懲 官斥濫用信任

【明報專訊】沙田一間中學的已婚數學男教師，試探要求女學生做他的情婦，邀請對方到其住所溫習，其間兩次指插她私處，並着她替他手淫。經審訊後，男教師昨在區域法院被裁定向16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮共兩罪成立，還押至3月18日判刑。法官練錦鴻在裁決表示，被告作為教育工作者，肩負的責任重大，不論面對多大引誘，也應有基本的自制能力，以學生福祉為重，「不應濫用其地位及學生的信任率性而為」。
面對誘惑也應自制
練官表示案件涉違反誠信和職業操守，一般須判處監禁，拒絕被告保釋並將其還押，以待索取背景報告及事主創傷報告。
根據兩項控罪，被告C.C.H.（37歲）於2013年11月29日在荃灣一單位，向16歲以下的女童X作出猥褻行為，以及於2015年3月某日非禮X。練官在裁決表示，案發時X為14至15歲，在法律上不能同意猥褻行為，法例旨在保護兒童，免受他人因一己私慾乘虛而入。練官認為被告與X的感情關係較為複雜，被告是她的好老師和聆聽者，雖然X每次事後都聲稱防備和厭惡被告，但旋即原諒對方，關係一如以往。
指兩人關係曖昧 惟權力不對等
官：案發後信息足證事件
練官稱，若被告和X的背景和地位對等，事發後X的感受及行為，會令人覺得與證供不符及有懷疑。但被告是X的教師，X年僅14歲，兩人在年紀以至權力均不對等，正好解釋X對被告防備，同時又對被告愛慕不減，兩人關係持續，並保持聯絡。
練官表示，信息可見兩人關係曖昧，被告言辭十分露骨；辯方從未指出對話虛構，練官認為辯方未能以傳聞證據反對信息呈堂。首次案發後，被告透過信息問X「你係咪第一次掂人？」X表示「就畀咗你啦」，足以引證事件。此外，練官信納X清楚仔細的證供，即使她偶有遲疑及忘記，但最終能複述成人也會感到尷尬的情節和重要部分，故裁定被告兩罪成立。
【案件編號：DCCC 306/21】
相關字詞﹕區域法院 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 中學教師 非禮學生