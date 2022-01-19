競委首伙警方 查圍標拘4人涉刑恐 顧問公司被威脅改分析報告

屯門工廈維修招標

法團成員同被恐嚇

警方有組織罪案及三合會調查科高級督察何嘉麟表示，涉事屯門一工廈早前為維修工程招標，惟上月尾、即業主立案法團正準備投票選出中標者前，法團成員及相關顧問公司分別接獲恐嚇信，內容主要針對其中一間有份投票承建商，並企圖以脅迫方法干預結果。他稱顧問公司亦接到電話，要求更改有關分析報告，該公司並無就範，之後遭淋紅油。

物管高層被捕 另涉黑幫成員

警方經調查後首次與競委會聯合行動，昨日搜查涉案物業管理公司的兩間辦公室，並分別在黃大仙、將軍澳、大角嘴及土瓜灣拘捕4名涉案男子，年齡介乎28至51歲，包括一名物業管理公司高層，部分被捕者有三合會背景。他們涉刑事恐嚇、刑事毁壞、「作為公司高層人員，同意或縱容該公司干犯刑事恐嚇、刑事毁壞」及違反《競爭條例》下的「第一行為守則」4項罪行。行動中檢走手提電話及相關文件。

指標書有異常

競委：疑有承建商合謀定價

競爭事務委員會首席經理（行動）區瑋略透露，調查發現該物管公司一名代表在有關工程招標期間，曾作出連串可被視為企圖操控投標結果的行為，涉違反競爭條例中的第一行為守則。

區瑋略表示正調查部分參與今次投標的承建商，並發現當中有標書出現極不尋常現象，懷疑有承建商同樣參與了反競爭行為，包括圍標及合謀定價等。