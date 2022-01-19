一級火警 老夫婦雙亡 下午起火 一送院不治一房內燒焦

昨日下午2時許，天水圍天恒邨恒翠樓40樓一單位起火冒煙，警方接獲多人報案，表示走廊濃煙密佈。消防員接報到場，火警列為一級，動用一喉一煙帽隊灌救，先於單位內發現87歲馮姓男戶主，救出時昏迷，身體多處燒傷，無呼吸脈搏，由救護車送往天水圍醫院，經搶救證實不治。其後再於單位內發現70歲梁姓女戶主，身體被燒焦，已無生命迹象，明顯死亡，死因有待驗屍後確定。

睡房嚴重熏黑

起火原因待查

火警於下午約3時30分救熄。警方及消防在場調查火警起因，至昨深夜現場仍未解封。現場消息稱，起火單位男女事主育有一子，警方已聯絡兒子協助了解事件。

消防處消防隊長劉廸浩表示，起火單位6米乘5米，為兩房單位，兩名死者在其中一個睡房被發現，該睡房內有一張碌架牀，房間事後嚴重熏黑。他表示，在同層另一單位帶出一隻貓及兩隻雀，均已無生命迹象，當場證實死亡。

同層單位兩雀一貓疑焗死

消防處在火警中派出55名消防員及救護員到場，出動9輛消防車及5輛救護車，起火原因仍在調查，不排除任何可能性。

火警中約125名住客自行疏散到地下安全地方，有住客來不及更衣，僅穿睡衣拖鞋逃生。有起火單位同層女住戶表示，家中飼養的兩隻雀及一隻貓疑被濃煙焗死，其女兒得知寵物喪命感傷心。36樓的戴婆婆拄着拐杖，在其他人攙扶下逃生，她稱火警時聞到燒焦氣味，大感驚慌，有警員上門通知她逃生，至樓下因「腳軟」坐到一邊休息。