立會討論遙距會議 秘書處提醒勿車上開會

須處香港境內舉手表決 屏幕顯示樣貌

按立法會文件，議員參與遙距會議的方式需包含視訊及音訊功能，議員要實時參與會議，電子表決系統需讓參與表決的議員身分得以核實；立法會主席將指定香港境內一處或多處地方為參與會議位置，公眾可在網上瀏覽整個會議過程。

上屆議事規則委員會主席謝偉俊表示，今日有兩決議，一是修改《議事規則》就細節操作事宜的規定，有此平台後可因應疫情，容許立法會主席或委員會主席召開遙距會議。至於如何投票，他說先用舉手形式，秘書處會嘗試設立投票系統。

昨參與示範的工聯會梁子穎表示，會上提到地方選區、功能界別及選委會界別議員開會時，需設定各自的背景顏色，3種顏色是綠色、紫色和橙色，以便秘書處分組點票時識別，舉手表決時間約1分鐘，較實體會議長。至於開會地點，梁子穎稱需在私人地方如辦公室，未確定住所是否可行，但秘書處提醒盡量不應在車上或公眾地方開會。

梁稱秘書處特別提醒開會時鏡頭須面向真人。不能用照片代替，否則視作缺席會議。