禁堂食前失業率3.9% 餐飲業界料彈至9％

數據至去年12月 餐飯零售跌幅最顯

統計處昨公布最新勞動人口統計數字，去年10至12月經季節性調整的失業率為3.9%，較去年9至11月的4.1%微跌0.2個百分點，是連續第十次下跌，亦是自2020年1至3月香港踏入疫情以來首次跌穿4%關口。同期就業不足率亦由1.8%，微降至1.7%。其間失業人數由15.8萬減至14.3萬，就業不足人數亦由7萬下跌至6.7萬。

統計處表示，去年第四季消費氣氛改善，消費及旅遊相關行業合計失業率下滑0.9個百分點至5.4%。餐飲服務活動業和零售業的失業率下跌最為顯著，分別跌1及0.9個百分點至5.9%及5.2%，住宿服務業失業率亦降0.6個百分點至4.2%。

勞工及福利局長羅致光表示，去年10至12月期間經濟持續復蘇，勞工市場繼續改善，但新一波疫情及措施將導致消費相關行業短期受壓，政府提供新一輪「防疫抗疫基金」將有紓緩作用。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，失業率改善較快，得益於去年底消費氣氛佳，惟政府本月收緊防疫措施，倘波及整個農曆新年檔期，失業率或維持甚至微升。他預測，今年失業率將可保持在4%以下，但難以回復至疫前的3%以下。他認為，爭取與內地通關困難，不如採取較寬鬆的防疫政策，方便商界，更容易改善經濟。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱上月生意理想，餐飲業失業率跌至5.9%符預期，但政府本月起禁晚市堂食逾3周，大型宴會取消，臨時工需求驟減，料至本月的行業失業率將反彈至8%至9%，惟相信2月實施疫苗氣泡，業界恢復晚市堂食，餐飲業失業率有望回落至約7%。

工聯會會長、立法會議員吳秋北稱疫情不斷發展，預計失業率仍會向上，倡政府再派1萬元電子消費券，及未來一年暫停徵收暫繳稅，同時向受疫情影響行業、失業或停工僱員發放現金津貼。