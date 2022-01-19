健身教練fb稱殺警 囚21日緩刑一年

違煽暴禁制令 官指律政司延誤檢控

被告宋浩德（35歲）於2019年11月11日在facebook發帖，表示「殺咗呢條×家×」，並轉發西灣河開槍警員的照片。被告翌日再發帖，稱「希望今晚會見到有黑警死 一定要見到有黑警死」。

律政司一方表示，被告威脅向警員使用暴力，罪責相當嚴重，即使被告事後在facebook致歉亦應即時判囚，以收阻嚇之效。辯方求情稱，被告沒有任何政治立場，案發時因為西灣河開槍事件觸發情緒，而被告任職的健身中心因為2019年社運而流失客人，被告也是社運的受害者。

法官高浩文判刑時表示，本案涉及煽動傷害警員，比以往向警員「起底」的案件更嚴重，構成的威脅更直接；即使被告否認知悉法庭禁制令，在當時的狂熱社會氛圍下，相關帖文仍能被視為煽動暴力。法官提到，警方於2020年2月無條件釋放被告，律政司於2021年10月才展開民事藐視法庭程序，做法令人失望。法官強調，違反禁制令的性質嚴重，被告應該盡早被帶上法庭，否則構成檢控延誤，「必然削弱法庭執行命令的能力」。

警方網絡安全及科技罪案調查科行動組總督察鄭澤仁表示，相信本案能起阻嚇作用，重申市民不應該漠視網上發表言論的法律責任。

【案件編號：HCMP1542/21】

（反修例風暴）