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梁天琦出獄 「為保障」凌晨删專頁 家人籲各界毋須迎接 警國安處或續監察言行

【明報專訊】本土民主前線前發言人梁天琦於2018年被裁定暴動罪成，判囚6年。消息指，梁在獄中行為良好，扣除假期後，梁天琦最快今日於石壁監獄獲釋。梁的家人昨日透過梁天琦的facebook（fb）專頁發文，呼籲各界毋須到石壁監獄「接出獄」，該專頁亦於今日凌晨停止運作及移除內容。

梁天琦家人透過「梁天琦 Edward Leung」facebook專頁向「各位愛惜天琦的朋友」發出「重要公告」，稱「流年似水，天琦已在獄中度過四個寒暑。幸蒙大家厚愛，至今未有離棄，陪伴天琦走過四年，日子艱難亦不虛枉。」公告稱梁獲釋在即，呼籲大家毋須特意長途跋涉前往石壁，懇請讓梁盡早歸家團聚，以及盼各人以自身安全為首。

家人冀盡早團聚 盼各人保安全

公告又表示，義工小組過去收集各界的思念與祝福，並已悉數轉達予梁天琦，而今即將完成歷史任務。為保障梁天琦，專頁遵照法律意見，於今日凌晨零時停止運作並移除所有內容。

該公告獲不少人轉載，其中在2019年7月28日上環「赴湯杜火」暴動案獲判無罪的湯偉雄在專頁「赴湯」中轉載，並稱「尊重當事人意願，默默祝福」；湯亦在專頁透露和太太杜依蘭已移居台灣。灣仔區前議員邱汶珊亦轉載帖文，並稱「有一種愛叫1月19讓他靜靜地放學」。

梁振英指旺角騷亂後仍鼓吹「港獨」

另外，前特首梁振英亦在facebook發文，指「梁天琦的問題不僅是旺角騷亂，而是騷亂後仍然和黃台仰鼓吹香港獨立，這是事實」，並於專頁指出梁和黃2016年7月2日在網台MyRadio的《吾國吾聞》節目，提出「保法治，反暴力，要獨立」，該錄影至昨晚仍未下架。

2018年，梁天琦在高院被裁定2016年農曆新年旺角大衝突中暴動罪成，他另承認一項襲警罪，被判囚6年。翌年，法庭裁定梁天琦於砵蘭街參與暴動罪名不成立。據悉，梁天琦在石壁監獄中被囚於最高設防級別的「甲級（Cat. A）監倉」，平日主要負責「釘書」工作，工餘時亦有積極進修，修讀公開大學社會科學學位。

梁天琦參選2016年立法會新界東地方選區補選時，曾以「光復香港，時代革命」為口號。該口號在2019年反修例運動中被廣泛使用，其後被當局視為「港獨」。據悉，當局考慮到梁天琦的影響力，警方國安處等部門或繼續監察梁天琦出獄後言行，料梁出獄後會轉趨低調。

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