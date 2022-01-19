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檢2.7萬件冒牌貨 市值1000萬拘3人

【明報專訊】海關於農曆新年前打擊供應本地及跨境轉運冒牌物品活動，檢獲約2.7萬件冒牌貨，包括手袋、手表、波鞋及手提電話等，估計市值逾1000萬元，拘捕兩男一女。

海關版權及商標調查科在本月7至14日一連8日，採取代號「追跡者」執法行動，透過情報分析鎖定多間位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，突擊搜查及檢獲2.6萬件冒牌貨，估計市值約940萬元。跟進調查後，海關發現部分貨物運往本地派遞，其餘出口轉往其他國家。

有被捕者營運網店賣假貨

海關繼續跟進，於1月12日在葵涌檢獲一個載有10對懷疑冒牌波鞋及兩個冒牌手袋包裹，隨即監控派遞行動，在荔枝角一工廈破獲一個冒牌波鞋及衣物儲存倉及加工中心，檢獲470件冒牌物品及包裝工具，拘捕一名31歲收貨女子。根據調查，該女子營運網店一兩個月，透過專頁速銷貨品，當接到訂單後，會在其他地方訂購冒牌貨，經物流公司集運送到該荔枝角儲存及加工中心，貨品經加工後透過速遞送給客戶，網店售賣貨物價格由800至2000元，與正貨價相若。最貴貨品為一對波鞋，售價2000元，經加工補色、清潔後送給客戶，海關形容波鞋手工精美，以假亂真。

其後海關於本月14日在葵涌一間物流公司再檢獲一個載有5個冒牌手袋的包裹，採取監控派遞行動，發現該包裹送到深水埗一地點，搗破一個售賣冒牌物品攤檔，檢獲89件冒牌貨，估計市值4萬元，拘捕一名懷疑輸入及售賣冒牌物品的34歲收貨男子。海關稱檢獲的冒牌手袋質素差，價錢較低；手表造工參差，售價約正貨價一成。有網民早前發帖質疑海關拘捕過程插贓嫁禍，海關其後澄清絕無此事，並予以譴責。

另外，海關透過風險評估，本月10日在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，檢獲500件冒牌波鞋，估計市值20萬元，拘捕60歲男司機。全部案件仍在調查，被捕人正保釋候查。

相關字詞﹕冒牌貨 海關

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