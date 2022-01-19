被指向華懋基金「捐獻」非「借錢」 林義雄：扯蛋

稱借4200萬 追連本帶利1.6億

原告為林義雄，庭上透露他只有小學學歷；被告為華懋慈善基金有限公司（下稱基金）。林義雄一方在開案陳辭指出，本案涉及金額龐大，法庭要考慮林義雄會否無私捐款，抑或放貸賺取利息。基金一方則稱，基金於2010年籌得近5500萬元，其籌款能力不低，毋須向林義雄借款。

無法出示借據 林：憑個信字

林義雄作供時，自言在澳門賭場工作多年，並非每次放貸都會簽借據。基金一方問及，林義雄無法出示與基金時任主席龔仁心的借據，質疑借貸一事純屬虛構。林義雄強調，華懋集團是大規模、「高尚」的公司，毋須要求龔仁心簽借據。林又說，他2009年透過時任港區全國政協常委徐展堂認識龔仁心，龔仁心稱「律政司都同意借錢（應付遺產官司）」，所以他相當信任龔仁心，彼此「憑個信字」。

基金一方表示，林義雄聲稱與龔仁心訂下口頭貸款協議，但他在入稟狀講述的貸款利率、會面情况等，與誓章和庭上口供有出入，指他編造口供。林義雄否認說謊，指基金的說法「胡說八道」，並解釋每年60厘利息是華懋前行政總裁許業榮的建議，「不用寫下利息多少，基本上記在腦子內」。

「我像捐2000多萬的人嗎？」

庭上透露，林義雄曾向基金直接匯款逾2000萬元，餘下款項由其他公司存入基金戶口。基金一方提出，當中的2000萬元是林義雄「心甘情願」的慈善捐款。林義雄反指對方「扯蛋」和「莫名其妙」，「我像是捐款2000多萬的人嗎？你吃人不吐骨頭，用這個手段抹煞別人的借款！」

【案件編號：HCA764/2015】