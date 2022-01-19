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霍家「休戰」兩日尋解決方案

【明報專訊】已故全國政協副主席霍英東爭產案早於2012年達成大和解，長房3名子女因南沙發展項目的回購權重啟訴訟，案件昨在高院踏入第6天聆訊，原告方長房三子霍震宇原定昨早開始作供，惟長房次女霍麗娜一方甫開庭申請將案押後至周四（20日），法官陸啟康在與訟各方不反對下批准申請，休庭兩天以讓各方尋求解決方案，又強調繼續審訊對家族形象及聲譽並非一件好事。昨天唯一有到庭的霍氏成員霍震宇在庭外被問到會否有意和解、有否與家人商討等，表示「多謝關心，No comment（不予置評）」。

官稱續審訊對家族非好事

3宗案件的原告分別為長房三子霍震宇、長女霍麗萍及次女霍麗娜，被告人數及公司合共28個，包括長房、二房及三房成員、家族公司霍興業堂置業有限公司等。

案件上周二（11日）開審，法官在聆訊第3天曾稱各方非為個人利益興訟，僅爭議如何詮釋霍老的意願，形容為「頗可悲的案件」。與訟雙方歷時5天的開案陳辭橫跨一個周末，法官在上周五散庭前又冀各方利用周末商討其他方案，及至聽證供前的一天，法官重申一旦進入傳證階段就不會暫停。

原憂浪費時間 霍震寰方後不反對

代表霍麗娜的資深大律師余若海昨在傳證人前，稱近日聽到法官感想後，希望嘗試尋求其他解決方案，而非有待案件的最終裁決，惟本案牽涉多個與訟方及議題，遂申請押後兩天。代表長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍認為，事實上各方過去曾就此商討，擔心押後兩天仍沒有結果，變相會浪費時間，建議先押後半小時讓各方索取指示。

法官最終批准短暫休庭，又稱霍老亦不想看到家庭糾紛，且本案備受公眾關注，望各方可以收窄分歧。開庭後，霍震寰一方改為不反對押後，法官遂批准申請，但若無法達成和解，望在60天內完成證供部分，明言不希望2012年的事件重演。

【案件編號：HCA92、274、275/16】

（霍家爭產案）

相關字詞﹕高等法院 霍震宇 霍英東 霍家爭產

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