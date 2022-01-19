霍家「休戰」兩日尋解決方案

官稱續審訊對家族非好事

3宗案件的原告分別為長房三子霍震宇、長女霍麗萍及次女霍麗娜，被告人數及公司合共28個，包括長房、二房及三房成員、家族公司霍興業堂置業有限公司等。

案件上周二（11日）開審，法官在聆訊第3天曾稱各方非為個人利益興訟，僅爭議如何詮釋霍老的意願，形容為「頗可悲的案件」。與訟雙方歷時5天的開案陳辭橫跨一個周末，法官在上周五散庭前又冀各方利用周末商討其他方案，及至聽證供前的一天，法官重申一旦進入傳證階段就不會暫停。

原憂浪費時間 霍震寰方後不反對

代表霍麗娜的資深大律師余若海昨在傳證人前，稱近日聽到法官感想後，希望嘗試尋求其他解決方案，而非有待案件的最終裁決，惟本案牽涉多個與訟方及議題，遂申請押後兩天。代表長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍認為，事實上各方過去曾就此商討，擔心押後兩天仍沒有結果，變相會浪費時間，建議先押後半小時讓各方索取指示。

法官最終批准短暫休庭，又稱霍老亦不想看到家庭糾紛，且本案備受公眾關注，望各方可以收窄分歧。開庭後，霍震寰一方改為不反對押後，法官遂批准申請，但若無法達成和解，望在60天內完成證供部分，明言不希望2012年的事件重演。

【案件編號：HCA92、274、275/16】

（霍家爭產案）