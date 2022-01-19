醫生稱「是人不是神」 死因官：傷上灑鹽 中風翁裁死於自然 提5建議加強培訓與溝通

屯院：提醒醫護準確溝通

死者女婿陳伯顯表示尊重裁決，期望院方認真檢視案件，執行死因庭建議（見另稿）。屯門醫院回覆查詢時稱，知悉及尊重裁決，院方已提醒醫護人員與病人及家屬溝通時，應適時及準確轉達信息，並會繼續加強培訓，以提升醫護人員有關溝通技巧；另會深入研究及積極跟進其他建議，並再向家屬致以最深切慰問。

黃官總結證供時稱，事主陳良河（終年70歲）2016年8月25日因嘔吐、頭暈入院，被診斷出現腦中風及肺炎，病情穩定後轉入康復大樓病房，但仍未完全康復。同年11月16日晚上6時許，護士長鍾美松發現事主曾嘔吐，其後由新入職護士陳柏樺跟進，但陳沒有為事主量度維生指數。

交更醫生診斷「吸入性肺炎」 診斷治療未寫牌板

近9時，陳柏樺為事主量度維生指數時，發現其血含氧量跌至85%及有微燒，但因他下班，故交由護士黃錦麟處理，黃其後為事主提供氧氣、抽痰等。醫生鄭加成於9時半得悉事主情况，診斷為吸入性肺炎，囑黃為事主注射抗生素及類固醇、增加氧氣量、使用儀器監察等，鄭醫生當晚10時下班，沒有把診斷及治療寫上牌板，其後的醫療決定則由醫生呂慧翔負責。

11時許，事主血含氧量兩度跌至88%，呂醫生身處主座大樓，分別透過電話指示護士使用40%的氧氣罩，及增加氧氣量至50%。呂在前往事主病房期間得悉事主昏迷，醫療團隊隨即搶救但無效。事主於17日凌晨1時36分去世。

指新入職護士表現有落差 官促改善交更安排

黃官最終向屯門醫院提出5項建議，包括加強新入職護士的培訓及督導。黃官稱，護士陳柏樺剛新入職，表現明顯與一般護士的期望有落差。陳得悉事主曾嘔吐，但沒有為他量度維生指數，僅目測及詢問，且他得知事主血含氧量跌至85%，卻沒有即時採取措施，護士鍾美松亦沒有給予具體指示。另醫生鄭加成沒有把其診斷寫下，黃官認為要確保醫療牌板紀錄的完整及準確。

黃官續稱，呂醫生說「醫生是人不是神」，是向家屬的「傷口上灑鹽」，建議加強培訓醫生與病人家屬溝通技巧。另黃官認為要改善醫生及護士的交更安排，以便跟進病人情况；又建議屯門醫院檢討候召醫生評估病人情况的機制。

【案件編號：CCDI 638/16】

（死因研訊）

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