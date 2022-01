【明報專訊】港大上月拆走豎立校園多年嘅《國殤之柱》,噚日有人喺港大發起行動抗議,晚上約7點半,喺港大百周年校園有人放低多張文宣,當中包括《國殤之柱》黑白照,亦有標語例如「Freedom of Speech」(言論自由)、「People Will not Forget」(人民不會忘記)等。現場並有幾枝白花及砸爛咗嘅紅肉火龍果,汁液令部分文宣染上紫紅色。港大職員之後清走物品(見圖)。