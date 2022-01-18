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【Emily】強調屬「最後的選擇」 廖成利考慮「出山」做民協主席

【明報專訊】民協署理主席楊彧去年12月辭任，主席一職懸空至今。民協原本計劃於1月舉行會員大會補選主席，但因為想連同執委會改選一同處理，所以會押後主席選舉。民協署理副主席利瀚庭話，相信要等到農曆新年後先可以舉行會員大會，暫時目標係3月或之前完成改選，確實日期仍要待執委會討論。據了解，民協「元老」廖成利（圖）正考慮「重出江湖」做主席，但強調佢係「最後的選擇」。

內部評估已宣誓較安全

鼓勵現任區議員任領導層

據Emily了解，民協內部鼓勵現任區議員擔任主席、副主席同秘書長等重要領導層職位，其中一個原因係佢哋宣誓時已經通過政府當局嘅審查，相信「安全系數」會較高。去年區議員宣誓後，民協現時仍有6名區議員，包括深水埗區議會主席覃德誠，深水埗區議員李庭豐，黃大仙區議員廖成利，屯門區議員周啟廉、黃虹銘和甄紹南。

廖成利接受Emily查詢時話，都有黨友鼓勵佢接任主席，佢正在考慮，但強調自己係「最後的選擇」，希望最好有現任執委願意做主席。

廖成利曾經喺2007年接替因為區議會選舉失利而辭職嘅馮檢基擔任民協主席，直至2016年卸任。去年12月立法會選舉，佢分別為馮檢基同譚香文站台拉票，當時呼籲泛民支持者唔好「躺平」，要投票喺議會保住非建制嘅聲音。

相關字詞﹕消極對抗 馮檢基 楊彧 廖成利 民協

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