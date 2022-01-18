【Emily】強調屬「最後的選擇」 廖成利考慮「出山」做民協主席

內部評估已宣誓較安全

鼓勵現任區議員任領導層

據Emily了解，民協內部鼓勵現任區議員擔任主席、副主席同秘書長等重要領導層職位，其中一個原因係佢哋宣誓時已經通過政府當局嘅審查，相信「安全系數」會較高。去年區議員宣誓後，民協現時仍有6名區議員，包括深水埗區議會主席覃德誠，深水埗區議員李庭豐，黃大仙區議員廖成利，屯門區議員周啟廉、黃虹銘和甄紹南。

廖成利接受Emily查詢時話，都有黨友鼓勵佢接任主席，佢正在考慮，但強調自己係「最後的選擇」，希望最好有現任執委願意做主席。

廖成利曾經喺2007年接替因為區議會選舉失利而辭職嘅馮檢基擔任民協主席，直至2016年卸任。去年12月立法會選舉，佢分別為馮檢基同譚香文站台拉票，當時呼籲泛民支持者唔好「躺平」，要投票喺議會保住非建制嘅聲音。