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2022年1月18日星期二
港聞二
龍蝦丸零甲殼類成分 有墨丸全魷魚 有牛丸87%雞肉 消委稱「極不理想」促執法
4超市同產品差價最高九成 兩家優惠數量顯著減 其一半年少兩成
九成半咖啡產品含基因致癌物 即溶粉含量較高
巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高
寶馬山珊瑚閣4人染疫 包括外傭中小學生
染Delta寵物店員工源頭未明 張竹君：寵物來自荷蘭
社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針
陳肇始籲縮辦年貨時間 指社區有疫鏈 花墟等擬管制人流
兩地爆疫情 金巴今停「港珠線」
港大防疫新規 入校須拍卡
兩人認派港獨單張 認「煽暴」意圖否掀議 控罪「或」變「及」 辯方批搬龍門
凌志倒車打圈剷路3傷 司機被捕
刺警頸學生囚7年9月
推斃插隊六旬漢案 青年誤殺罪脫
認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆
稱一向遵父意願 對回購權了解無異原告 遭姊弟提告 震霆失望
稱回購權已過期 霍英東基金：不會「拱手相讓」權益
5歲孫女墮貨斗亡 駕車外公：對錯已無所謂 乜都補償唔番
疑不滿事主騙財 兩男涉串謀謀殺受審
涉示威放氣球阻差 李卓人不自辯
自由黨倡派1萬元消費券 葉劉反對：應留儲備應急
大灣區GBA新聞：紅A闖灣區不冒進 先說好品牌故事 第三代傳人：怕欲速不達 先做穩B2B
大灣區GBA新聞：轉型賣服務 度身訂做智能廚房
灣區手記：積分快到期？ ／文：尚東美
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【Emily】同意扶一扶受刑學生 CY話不欲見伺機翻盤
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【Emily】工務「人事」小組主席 盧偉國葉劉自動當選
【Emily】國泰機組檢疫酒店 房卡「有入冇出」 葉太視察 稱近民居無奈接受
【Emily】曾赴「洪門宴」 被勸留家工作 黎棟國陳家珮明或未能動議議案
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【明報專訊】（請看附圖）
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