大灣區GBA新聞：深圳倡與港澳推金融科技師專才計劃

深圳目標2025年金融增加值達6400億

《規劃》亦提出，十四五期間直接融資累計增量要佔社會融資規模累計增量的30%；間接融資方面，要求科技型企業貸款餘額佔各項貸款餘額比重達到8%，綠色信貸比重達7%，製造業中長期貸款比重11%，普惠小微企業貸款比重18%，銀行貸款不良率控制在1.1%左右。資本市場方面，目標到2025年深交所上市公司達到3000間，IPO數量居全球證券交易所前列；銀行、證券、保險、基金、信託等財富管理總規模達30萬億元。

未來5年深圳將重點擴大高水平金融對外開放，包括進一步拓展跨境人民幣結算業務；試點深化外匯管理改革；促進與港澳金融市場互聯互通，提升深港通機制，擴大基金互認、ETF互聯互通範圍；推進前海、河套等戰略平台金融試驗示範；探索創新跨境金融監管；推動數字人民幣國際合作和跨境使用等。

為響應國家發展大灣區金融科技戰略部署，《規劃》提出由深圳地方金融監管局與港澳金融管理局協商，在借鑑國際CFA特許金融分析師和FRM金融風險管理師考試體系經驗的基礎上，在三地推行深港澳金融科技師專才計劃，建立金融科技人才培養機制，包括短期推進三地金融科技人才培養規則銜接，舉辦金融科技師一級考試，在三地逐步形成金融科技人才培養的區域標準等，目標在2025年末，獲認證的深港澳金融科技師達約1000人。