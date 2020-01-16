港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：深圳倡與港澳推金融科技師專才計劃

【明報專訊】深圳市地方金融監督管理局上周發布《深圳市金融業高質量發展十四五規劃》，部署深圳於十四五期間的金融業發展目標和2035年遠景目標，包括到2025年末，金融業增加值要達到約6400億元（人民幣，下同），佔地方生產總值比重16%左右。此外，本外幣存貸款要分別達到13.5萬億元及9萬億元以上；保險市場保費收入達到2200億元；銀行、證券、保險等行業總資產、營業收入、利潤等經營指標全國居前。

深圳目標2025年金融增加值達6400億

《規劃》亦提出，十四五期間直接融資累計增量要佔社會融資規模累計增量的30%；間接融資方面，要求科技型企業貸款餘額佔各項貸款餘額比重達到8%，綠色信貸比重達7%，製造業中長期貸款比重11%，普惠小微企業貸款比重18%，銀行貸款不良率控制在1.1%左右。資本市場方面，目標到2025年深交所上市公司達到3000間，IPO數量居全球證券交易所前列；銀行、證券、保險、基金、信託等財富管理總規模達30萬億元。

未來5年深圳將重點擴大高水平金融對外開放，包括進一步拓展跨境人民幣結算業務；試點深化外匯管理改革；促進與港澳金融市場互聯互通，提升深港通機制，擴大基金互認、ETF互聯互通範圍；推進前海、河套等戰略平台金融試驗示範；探索創新跨境金融監管；推動數字人民幣國際合作和跨境使用等。

為響應國家發展大灣區金融科技戰略部署，《規劃》提出由深圳地方金融監管局與港澳金融管理局協商，在借鑑國際CFA特許金融分析師和FRM金融風險管理師考試體系經驗的基礎上，在三地推行深港澳金融科技師專才計劃，建立金融科技人才培養機制，包括短期推進三地金融科技人才培養規則銜接，舉辦金融科技師一級考試，在三地逐步形成金融科技人才培養的區域標準等，目標在2025年末，獲認證的深港澳金融科技師達約1000人。

上 / 下一篇新聞

龍蝦丸零甲殼類成分 有墨丸全魷魚 有牛丸87%雞肉 消委稱「極不理想」促執法
龍蝦丸零甲殼類成分 有墨丸全魷魚 有牛丸87%雞肉 消委稱「極不理想」促執法
4超市同產品差價最高九成 兩家優惠數量顯著減 其一半年少兩成
4超市同產品差價最高九成 兩家優惠數量顯著減 其一半年少兩成
九成半咖啡產品含基因致癌物 即溶粉含量較高
九成半咖啡產品含基因致癌物 即溶粉含量較高
巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高
巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高
寶馬山珊瑚閣4人染疫 包括外傭中小學生
寶馬山珊瑚閣4人染疫 包括外傭中小學生
染Delta寵物店員工源頭未明 張竹君：寵物來自荷蘭
染Delta寵物店員工源頭未明 張竹君：寵物來自荷蘭
社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針
社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針
陳肇始籲縮辦年貨時間 指社區有疫鏈 花墟等擬管制人流
陳肇始籲縮辦年貨時間 指社區有疫鏈 花墟等擬管制人流
兩地爆疫情 金巴今停「港珠線」
兩地爆疫情 金巴今停「港珠線」
港大防疫新規 入校須拍卡
港大防疫新規 入校須拍卡
兩人認派港獨單張 認「煽暴」意圖否掀議 控罪「或」變「及」 辯方批搬龍門
兩人認派港獨單張 認「煽暴」意圖否掀議 控罪「或」變「及」 辯方批搬龍門
凌志倒車打圈剷路3傷 司機被捕
凌志倒車打圈剷路3傷 司機被捕
刺警頸學生囚7年9月
刺警頸學生囚7年9月
推斃插隊六旬漢案 青年誤殺罪脫
推斃插隊六旬漢案 青年誤殺罪脫
認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆
認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆
稱一向遵父意願 對回購權了解無異原告 遭姊弟提告 震霆失望
稱一向遵父意願 對回購權了解無異原告 遭姊弟提告 震霆失望
稱回購權已過期 霍英東基金：不會「拱手相讓」權益
稱回購權已過期 霍英東基金：不會「拱手相讓」權益
5歲孫女墮貨斗亡 駕車外公：對錯已無所謂 乜都補償唔番
5歲孫女墮貨斗亡 駕車外公：對錯已無所謂 乜都補償唔番
疑不滿事主騙財 兩男涉串謀謀殺受審
疑不滿事主騙財 兩男涉串謀謀殺受審
涉示威放氣球阻差 李卓人不自辯
涉示威放氣球阻差 李卓人不自辯
自由黨倡派1萬元消費券 葉劉反對：應留儲備應急
自由黨倡派1萬元消費券 葉劉反對：應留儲備應急
大灣區GBA新聞：紅A闖灣區不冒進 先說好品牌故事 第三代傳人：怕欲速不達 先做穩B2B
大灣區GBA新聞：紅A闖灣區不冒進 先說好品牌故事 第三代傳人：怕欲速不達 先做穩B2B
大灣區GBA新聞：轉型賣服務 度身訂做智能廚房
大灣區GBA新聞：轉型賣服務 度身訂做智能廚房
灣區手記：積分快到期？ ／文：尚東美
灣區手記：積分快到期？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】強調屬「最後的選擇」 廖成利考慮「出山」做民協主席
【Emily】強調屬「最後的選擇」 廖成利考慮「出山」做民協主席
【Emily】同意扶一扶受刑學生 CY話不欲見伺機翻盤
【Emily】同意扶一扶受刑學生 CY話不欲見伺機翻盤
【Emily】抗議拆《國殤之柱》 港大校園現文宣
【Emily】抗議拆《國殤之柱》 港大校園現文宣
【Emily】工務「人事」小組主席 盧偉國葉劉自動當選
【Emily】工務「人事」小組主席 盧偉國葉劉自動當選
【Emily】國泰機組檢疫酒店 房卡「有入冇出」 葉太視察 稱近民居無奈接受
【Emily】國泰機組檢疫酒店 房卡「有入冇出」 葉太視察 稱近民居無奈接受
【Emily】曾赴「洪門宴」 被勸留家工作 黎棟國陳家珮明或未能動議議案
【Emily】曾赴「洪門宴」 被勸留家工作 黎棟國陳家珮明或未能動議議案