灣區手記：積分快到期？ ／文：尚東美

話先分兩頭，於內地生活半年有多，網購、電話充值等前前後後累積了不少積分，在年結時就常常收到提醒說我有多少積分快到期，趕緊登入程式兌換。前陣子手機也收到類似一條短訊，聲稱我有數千積分於一日後到期，叫我趕快登入網站。

詐騙手法層出不窮

在誤以為是京東、淘寶之類網購平台傳來的短訊之下，就很順手地點擊了短訊附上的連結，打開了一個看來確實像網購平台的頁面。只不過在網頁上，筆者看不出究竟是哪一間網購平台，後來根據網址legoyouxuan的拼音「樂購優選」搜查了一下，找到優樂購、樂天，甚至是樂高，就是找不到樂購優選。再看看那個網頁，竟然有7000多的積分，而且7小時後便過期，再看看可兌換的東西，都是聲稱是用積分加數百元便能兌換原價數千元的商品。

根據筆者的網購經驗，7000多積分多半意味消費了至少7萬甚至70萬元，而筆者十分肯定沒這個消費能力，愈想愈覺不對勁，就直接關閉網頁；誰知道一天之後，手機又收到這個樂購優選的短訊，同樣是7000多的積分在7小時後過期。如是者，執筆之時，筆者已收到4次同一條短訊，那所謂的7000多積分經過了至少10次7個小時，至今還未過期。

後來在一些討論區看到，過去也有像vipyouxuan、tpyouxuan這類疑似問題網站。有網民解釋，以積分即將過期為誘餌的手法屬於新型騙術，如果真的付錢購物，能否收貨存疑，就算收到也不一定值數千或數百元，反正利用的就是人家不想浪費積分的心態。

文：尚東美