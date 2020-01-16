大灣區GBA新聞：轉型賣服務 度身訂做智能廚房

「行業夕陽否不重要 最重要求變」

對於紅A的華麗變身，Jessica表示早在五六年前已思考品牌延續問題，「做塑膠產品，我們已十拿九穩，可以說什麼風浪沒見過，但未來是繼續只賣塑膠產品？做多10個水桶就是延續品牌？」

Jessica認為，紅A最值錢除了那個「A」字標誌就是客戶基礎，尤其是餐廚這一塊，「當時我在想，客戶還需要什麼？紅A一向不是以平價取勝，那麼是否可以利用公司熟悉餐廚的專長，引入非塑膠產品，打造專業廚房？」

就是這個想法，從大約4年多前，透過參加展覽，Jessica結識一些海外餐廚用品品牌，逐步嘗試代理，目前已代理超過40個專業餐廚用品及機器品牌，而利用手上這些品牌，配合紅A的塑膠產品強強聯手，就可以因應不同客人需求，提供一站式智能廚房解決方案。Jessica形容這就像是「發現了另一片天空」，可以利用公司的專長幫助客戶在前期企劃和後期銷售方面給予專業意見，從裝修到設計到選購適合產品，為客戶解決疑難。

Jessica說，從根深柢固的市場抽身進入全新領域，由賣產品轉化賣服務，會是紅A未來發展重點方向，「如果說香港工業是夕陽，或者單純說進軍內地就是見到曙光，這一點我未必同意。最重要是老品牌也要轉型，行業夕陽與否不重要，最重要自己懂得求變」。她強調紅A肯定不會放下塑膠產品，「這個核心業務是不會改變的」，未來除了繼續推新品及改良原有產品，也會嘗試加入智能元素，例如推出具備追蹤功能的物流膠箱。