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大灣區GBA新聞：紅A闖灣區不冒進 先說好品牌故事 第三代傳人：怕欲速不達 先做穩B2B

【明報專訊】粵港澳大灣區融合，為香港品牌闖內地市場打開方便之門，尤其疫情之下，灣區內地9市7800萬人口的龐大市場，是不少香港品牌欲分一杯羹的大蛋糕。對於紅A第三代傳人、星光實業業務拓展總監梁馨蘭（Jessica）而言，挾香港老品牌之名闖灣區固然是種優勢，但與其急不及待將紅A產品硬銷灣區市場，她寧願不急於一時，先說好紅A故事，讓內地市民對這個品牌也產生共鳴，否則只會欲速不達。

明報記者 陳子凌

以塑膠生產起家、百分百香港製造的紅A，不經不覺已有72年歷史，陪伴許多代香港人成長，既是香港文化的一部分，亦是香港人的集體回憶。不說不知，紅A早在約8年前已兩度進入內地市場，「因為很多老客戶，例如稻香、唐宮、莎莎等進軍內地，他們都沿用我們的產品，所以公司也在深圳開了trading office（貿易辦公室）」。不過Jessica說內地業務主要是B2B（企業對企業），且大部分以餐飲業為主，客戶集中在廣州、深圳，四川也有部分，但對比起港澳甚至新加坡市場，內地市場比重不算高。根據紅A資料，其銷售市場比例為香港60%、澳門15%、新加坡10%、內地約10%、其他地區5%。

疫後加強拓展內地市場 今年京東開專店

雖然佔公司銷售份額不算多，但2020年保守估計，紅A在廣東省的市場銷售按年有30%增長；另一方面，對比起B2B，內地B2C（企業對消費者）的零售業務則較少，惟公司網站有時也會遇到查詢家品或工業容器的內地客，所以Jessica認同，內地零售及工業市場還有很大空間有待開發，也覺得疫情後應該加強拓展內地市場。至於為什麼要在疫情後？Jessica笑言可能自己傳統一點，想面對面拜訪客戶，親自接觸後再研究市場策略。此外，Jessica也部署今年下半年於京東開紅A專賣店拓展零售。

雖然驟聽起來，紅A拓展內地市場的行動比起其他香港品牌有點「慢人一步」，但Jessica卻不以為然。她說，因為紅Ａ的產品不像食物或服飾精品等要趕在潮流之前，不用跟着市場熱點一窩蜂，所以反而更注重在行動前要深思熟慮。例如現在借大灣區概念的東風，香港品牌有可乘之勢，但是否需要搶第一杯羹，這種做法是否適合紅A產品，「我會這樣問自己」，Jessica道。

香港老品牌未必是優勢 重點引共鳴

之所以滿腦子問號，因為在Jessica心目中，紅A這個品牌在香港是有故事的，說到制水、說到「太空篋」書包，甚至只是水桶膠盆，都能讓港人產生共鳴，「但反過來看，大灣區客戶群是否已準備好接受如此港味濃的品牌？」她強調，香港老品牌這稱號在開拓灣區市場而言其實未必是優勢，很重要的一點就是要說出能讓內地人也有共鳴的故事，「不能只是標榜香港70餘年老品牌就盲目推廣，擺貨銷售，一定要佈局就緒，否則對內地消費者而言，只不過another brand only（又一個品牌而已）」。

不急於求成，寧願謹慎前進，因為對Jessica而言，紅A產品質量肯定沒問題，因此更要重視品牌細水長流，而非急於爭多些市佔率，「內地市場變化速度太快，所以更加需要考慮品牌延續，說好紅A故事。我不是怕輸，是怕欲速則不達」。

但怎樣說好紅A故事呢？除了尋找市場推廣，Jessica也留意到，疫情之前從天水圍、上水的門市反映，也會有不少內地客光顧，「其實默默地，係有內地人知紅A這名字」。此外，她認為把B2B市場做穩，亦是說好故事的重要一環。以紅A以前開拓澳門市場為例，也是先做好酒店、賭場後廚的供應商角色，站好平台，才能讓更多內地民眾知道紅A，產生共鳴。

相關字詞﹕梁馨蘭 紅A 大灣區

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