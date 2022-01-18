涉示威放氣球阻差 李卓人不自辯

被告李卓人（64歲）現正因六四集會案等案件服刑，他在本案被指阻礙高級督察鍾廷森執行公務。鍾供稱，當日民陣在添馬公園集會，他看到曾健成手持一個1米直徑的氣球，李卓人則在旁。

警稱近直升機航道 危及公眾

鍾稱，該位置鄰近中環碼頭及直升機航線，放氣球會對公眾構成危險，遂上前警告。曾健成及李卓人其後前往立法會，鍾再警告兩人。他說，曾健成手持氣球及直幡，李則取起氣球繩索末端，向記者等人說「一陣放氣球，影埋個煲底」。鍾稱第三次警告時，李張開雙手，曾健成則在後方放氣球。鍾打算伸手取氣球不果，只扯到部分直幡。

辯方盤問時指出，片段顯示鍾第三次警告時說要檢取氣球，李卓人拒絕後打開雙手，說氣球沒有被放飛，李才阻止警員檢取；鍾就此否認，重申兩事是同時發生。

辯方指氣球由已認罪曾健成放飛

案件裁定表證成立後，被告不自辯或傳召證人。控方結案陳辭稱，即使手持氣球，氣球離開地面已犯法，連繫氣球的繩索及直幡不包括在內。

辯方反駁，手持氣球的繩索不算放飛，另氣球由同案已認罪的曾健成放飛，李張開雙手時面向鍾廷森理論，故未必知道曾健成會鬆手。

【案件編號：ESS 20478、20479/21】