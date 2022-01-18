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疑不滿事主騙財 兩男涉串謀謀殺受審

【明報專訊】警方2018年12月拘捕兩名男子，揭發兩人涉藏有手槍和彈藥，控以串謀謀殺和串謀無牌管有槍械及彈藥罪，案件昨日在高等法院開審。控方開案陳辭稱，被告疑不滿事主騙財而萌殺機，曾帶女性友人到廢校試槍，更唆使女友人槍殺事主，表示「開3槍射頭，開兩槍射身體」就會致命。

控方：攜友赴廢校試槍 稱轟5槍可斃命

無業的首被告蘇緯軒（案發時18歲），與任職補習教師的次被告蘇翰韜（案發時28歲），同被控於2018年11月某日至2018年12月31日期間，與翟詠詩一同串謀謀殺林靖峰。兩人另被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間，與翟詠詩串謀無牌管有槍、滅聲器和彈藥。

控方開案陳辭指出，次被告於2016年透過社交媒體結識翟詠詩，兩人曾交易野戰裝備。次被告稱，他遭暱稱「Hobbit」（電影《魔戒》角色哈比人）的事主林靖峰背叛，故要求翟代為跟蹤事主，嘗試找出事主的住址。

控方稱，次被告及翟詠詩曾發生性行為，但並非情侶。2018年11月，次被告將藏有涉案槍械的袋交給翟保管，聲稱裏面只有玩具槍。不久，兩被告約翟見面，次被告表明如果謀殺行動失利，翟就要獨自行事，翟意識到兩被告有意殺害事主。次被告兩度帶翟到已荒廢的大埔誠明學校試槍，又指示翟購買化學品，計劃炸死事主。

2018年12月31日，警方拘捕兩被告。次被告在警誡下稱打算拍攝反社會電影，涉案槍械是道具。控方提及，翟詠詩早前承認兩項無牌管有槍械或彈藥罪，預料今日以特赦證人身分出庭作供。

【案件編號：HCCC331/20】

相關字詞﹕高等法院 串謀無牌管有槍械及彈藥 串謀謀殺

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